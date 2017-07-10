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17:31 (мск), источник: РИА Крым

Вип-отели в Крыму демонстрируют высокий спрос

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости (Крым). В Крыму пользуются особенным спросом средства размещения премиум класса для богатых гостей.

Согласно данным сайтов бронирования, выше всего заполняемость у четырех- и пятизвездочных средств размещения на ЮБК. Стоимость номера на двоих в высокий сезон в таких объектах начинается от 15 тыс рублей.

По словам члена общественного совета при министерстве курортов и туризма РК Людмилы Бабий, такое явление связано с тем, что высококлассных отелей на полуострове не хватает. Такое мнение она высказал в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Если вы прилетите в Анталью, то, проезжая на машине, за пятнадцать минут пути встретите как минимум три-четыре “пятерки”. У нас на ЮБК три пятизвездочных отеля. Дорогих и статусных отелей в Крыму мало. В том, что они заполнены, нет никакого нонсенса. Они заполнены целевыми потребителями. Поэтому это нормальная ситуация», — отметила эксперт.

По мнению Бабий, отдых в средствах размещения дорогого сегмента с соответствующим уровнем сервиса будет популярен всегда и везде.

«В Крым едут абсолютно разные клиенты с различным уровнем достатка. Отдыхать в хорошей “пятерке” дорого везде — и у нас, и в Испании, и в Греции, и в Турции», — подчеркнула она.

В свою очередь коммерческий директор курортного комплекса Пальмира Палас Виктория Васильева полагает, что вип-отдых в Крыму сохранил спрос за счет ориентированности на качество.

«В этом году, действительно, спрос на Крым упал в связи с открытием многих заграничных направлений. Но нужно понимать, что Крым всегда был дорогим. Люди, которые летали в Турцию, в Крым не ездили. Несколько последних лет у таких отелей, как наш, была отличная возможность заполняться на 100%. С появлением конкурентной среды нужно правильно относиться к ситуации, находить свои положительные стороны и развивать свои преимущества, повышать качество предоставляемых услуг. У нас много постоянных клиентов», — отметила Виктория.

По ее словам, конкурентное преимущество их отеля, недавно отметившего 12-летие, в ориентированности на здоровье отдыхающих.

«Исторически Крым — это всесоюзная здравница. Учитывая уникальные климатические особенности региона и всеобщую тенденцию к ведению здорового образа жизни, мы можем говорить о том, что VIP-отдых в Крыму может развиваться благодаря воссозданию направления курортологии и формированию продукта на базе данного направления. Данный продукт должен быть соответствующего уровня сервиса и должен отвечать ожиданиям гостей. Перспективы для развития этого направления очень хорошие. Например, в Крыму гораздо быстрее проходит период реабилитации и восстановления после эстетической хирургии. Это отмечают специалисты в том числе столичных клиник. Целебный воздух, море, солнце, морские и горные пейзажи очень хорошо влияют на организм человека, в частности, на органы верхних дыхательных путей, психоэмоциональное состояние, сердечно-сосудистую систему», — подчеркнула Васильева.

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