Вип-отели в Крыму демонстрируют высокий спрос
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости (Крым). В Крыму пользуются особенным спросом средства размещения премиум класса для богатых гостей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости (Крым). В Крыму пользуются особенным спросом средства размещения премиум класса для богатых гостей.
Согласно данным сайтов бронирования, выше всего заполняемость у четырех- и пятизвездочных средств размещения на ЮБК. Стоимость номера на двоих в высокий сезон в таких объектах начинается от 15 тыс рублей.
По словам члена общественного совета при министерстве курортов и туризма РК Людмилы Бабий, такое явление связано с тем, что высококлассных отелей на полуострове не хватает. Такое мнение она высказал в эфире радио «Спутник в Крыму».
«Если вы прилетите в Анталью, то, проезжая на машине, за пятнадцать минут пути встретите как минимум
По мнению Бабий, отдых в средствах размещения дорогого сегмента с соответствующим уровнем сервиса будет популярен всегда и везде.
«В Крым едут абсолютно разные клиенты с различным уровнем достатка. Отдыхать в хорошей “пятерке” дорого везде — и у нас, и в Испании, и в Греции, и в Турции», — подчеркнула она.
В свою очередь коммерческий директор курортного комплекса Пальмира Палас Виктория Васильева полагает, что
«В этом году, действительно, спрос на Крым упал в связи с открытием многих заграничных направлений. Но нужно понимать, что Крым всегда был дорогим. Люди, которые летали в Турцию, в Крым не ездили. Несколько последних лет у таких отелей, как наш, была отличная возможность заполняться на 100%. С появлением конкурентной среды нужно правильно относиться к ситуации, находить свои положительные стороны и развивать свои преимущества, повышать качество предоставляемых услуг. У нас много постоянных клиентов», — отметила Виктория.
По ее словам, конкурентное преимущество их отеля, недавно отметившего 12-летие, в ориентированности на здоровье отдыхающих.
«Исторически Крым — это всесоюзная здравница. Учитывая уникальные климатические особенности региона и всеобщую тенденцию к ведению здорового образа жизни, мы можем говорить о том, что