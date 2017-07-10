Как вернуть деньги «тунеядцу»: МНС все разъяснило

Источник: Sputnik.by

Декрет № 3, также известный как «декрет о тунеядстве», был подписан весной 2015 года. В начале 2017-го его действие приостановили, а президент Беларуси поручил пересмотреть положения документа. В июле стало известно о том, что «тунеядцам» уже начали возвращать уплаченные деньги.

Как пояснили в МНС, вернуть уплаченные за 2015 или 2016 годы деньги могут те граждане, которые в этом году работали и платили налогов, достигли пенсионного возраста или признаны недееспособными.

Для возврата «налога на тунеядство» гражданам необходимо подать в свою инспекцию по налогам и сборам письменное заявление. Деньги же или переводят на банковский счет, или выдают наличными в Беларусбанке.