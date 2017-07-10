Siemens рассчитывает добиться возбуждения уголовного дела по факту поставок турбин в Крым

Источник: Reuters

Компания отмечает, что покупатель турбин — компания «Технопромэкспорт» — заявляла, что не будет поставлять турбины на полуостров.

«В течение последних нескольких месяцев наш заказчик (“Технопромэкспорт”. — RNS) неоднократно заявлял нам, что поставок в Крым не будет. В результате мы будем добиваться уголовного наказания для ответственных (за поставку. — RNS) лиц», — говорится в заявлении Siemens.

В немецкой компании отметили, что как минимум две газовые турбины из четырех, поставленных в Россию, были перенаправлены в Крым вопреки желанию Siemens.

Читайте также В Кремле заявили о российском происхождении турбин в Крыму

Ранее Reuters сообщило, что в Крым, на который распространяются санкции ЕС, были поставлены газовые турбины производства немецкой компании Siemens. Дочерняя компания «Ростеха» — ВО «Технопромэкспорт» — заявила, что газовые турбины для электростанций Крыма были куплены на вторичном рынке и модернизированы в России.

7 июля Siemens создала специальную группу для проверки информации о поставках турбин собственного производства в Крым.

8 июля Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что одной из компаний, которая участвует в установке и введении в эксплуатацию турбин в Крыму, является российское ЗАО «Интеравтоматика», в которой Siemens владеет 45,7% акций.