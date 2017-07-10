Банк «Югра» отверг обвинения в незаконном выводе активов

Источник: РИА Новости

«Я хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы, все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории Российской Федерации. Что касается отчетности банка, которая предоставлялась регулятору, то она соответствовала установленным нормам российской и международной финансовой отчетности. Все нормативы и требования к капиталу выполняются в полном объеме, банк обладает необходимой ликвидностью», — сказал Нефедов.

За последний месяц акционеры банка «Югра» в рекордно короткие сроки нашли средства для пополнения резервов по рекомендации ЦБ. Это доказывает высокую надежность банка по выполнению своих обязательств перед кредиторами и клиентами, заверил он. «Я хотел бы отметить, что собственник банка “Югра” Алексей Хотин планирует поддерживать банк до полного финансового оздоровления, главное, чтобы нам дали такую возможность», — добавил Нефедов.

Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации банка сроком на полгода. Как заявил в понедельник заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях со вкладами. По его словам, регулятор обратился в правоохранительные органы РФ в связи с деятельностью банка «Югра».

Вклады в банке «Югра» на 1 июня оценивались в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ, сообщил также Поздышев.