Народный банк Казахстана намерен выкупить все акции АО «Казкоммерцбанк»

Источник: Informburo.kz

Условия приобретения он опубликовал на своём сайте. 5 июля Народный банк приобрёл на вторичном рынке 772 093 590 штук простых акций Казкоммерцбанка.

Покупная стоимость акций составила 142,67 тенге за одну обыкновенную акцию и 71,55 тенге за одну привилегированную акцию. При этом акционеры имеют право принять предложение банка до 9 августа 18 часов времени Астаны, то есть в течение 30 дней после публикации предложения продать их банку.

5 июля Народный банк завершил приобретение 96,81% простых акций Казкоммерцбанка по цене 1 тенге за каждый пакет у Кенеса Ракишева (86,09%) и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (10,72%). В руках остальных держателей акций осталось 3,19% простых акций Казкома.

Предполагается, что Народный банк докапитализирует Казкоммерцбанк на 185 млрд тенге.

30 июня акционеры Казкоммерцбанка одобрили делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE), который приведёт к прекращению торгов GDR на LSE.

Кроме того, Казкоммерцбанк сохранит листинг простых акций на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Народный банк находится под контролем дочери и зятя Президента Казахстана Динары и Тимура Кулибаевых. Контроль осуществляется через АО «Холдинговая группа «Алмэкс», которое владеет 63,73% акций банка.