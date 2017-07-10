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18:07 (мск), источник: Интерфакс

В Госдуму внесен законопроект о специальном социальном банковском счете

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Группа депутатов во главе с руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым внесла в Госдуму законопроект о создании нового вида банковского счета — специального социального счета, на средства которого не может быть обращено взыскание. Текст законопроекта опубликован в электронной базе документов нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в Гражданский кодекс и закон об исполнительном производстве. Согласно документу, этот вид счета открывается банком физлицу для зачисления денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание в соответствии с требованиями законодательства об исполнительном производстве.

К доходам, не подлежащим взысканию, относятся различные компенсационные и единовременные выплаты, социальные пособия, в том числе выплаты в связи со смертью кормильца, выплаты лицам, получившим ранения при исполнении служебных обязанностей, средства материнского капитала.

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Помимо доходов, на которые не может быть обращено взыскание, на спецсчет могут быть зачислены суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью, а также компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Авторы законопроекта отмечают, что в процессе принудительного исполнения судебных актов возникают ситуации, при которых после обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника, выясняется, что они относятся к доходам, на которые не может быть обращено взыскание. «Подобные ситуации возникают ввиду того, что судебному приставу- исполнителю изначально не известны источники поступления денежных средств на банковский счет должника и их назначение», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По данным Федеральной службы судебных приставов, за 2016 год было совершено 1,2 млн платежей по возврату денежных средств социального характера на общую сумму 4,1 млрд рублей, говорится в сопроводительных документах.

Законопроект не допускает ареста или списания денежных средств, находящихся на специальном социальном банковском счете, по обязательствам владельца счета, за исключением обязательств по оплате расходов банка на совершение операций по счету. Средства на счете также не включаются в конкурсную массу в случае признания владельца счета банкротом.

Отдельный законопроект включает в Кодекс об административных правонарушениях новую статью о несоблюдении уполномоченными органами и организациями требований о перечислении денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание, на специальный социальный банковский счет. Это правонарушение повлечет наложение административного штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Совершение банком недопустимых законодательством операций по спесцчетам повлечет наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 1 млн рублей. В случае принятия в трех чтениях изменения вступят в силу со дня официального опубликования законов.

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