В Ростове на Западном открыли новый жилой комплекс

«Для нас, как для власти, приоритетная задача — строительство именно такого жилья. В первые дни своей работы я проповедовал именно комплексное освоение территорий, а не точечную застройку. Мы занимаем лидирующее положение в России по уровню строительства жилья. В прошлом году мы ввели в строй 1 млн 113 тысяч квадратных метров жилья. Если говорить о многоквартирных домах, то это 626 тысяч квадратных метров жилья. Это хороший показатель», — сказал глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.