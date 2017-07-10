В Ростове на Западном открыли новый жилой комплекс
В Ростове прошло торжественное открытие нового жилого комплекса «Екатерининский», который входит в Генеральный план развития донской столицы.
В Ростове прошло торжественное открытие нового жилого комплекса «Екатерининский», который входит в Генеральный план развития донской столицы.
На 12-ти гектарах земли появятся 11 многоэтажек и объекты инфраструктуры: 2 детских сада и 4 многоуровневых парковки. Жилой комплекс строят в Западном микрорайоне Ростова — на территориии бывшего завода «Дон Гис».
«Для нас, как для власти, приоритетная задача — строительство именно такого жилья. В первые дни своей работы я проповедовал именно комплексное освоение территорий, а не точечную застройку. Мы занимаем лидирующее положение в России по уровню строительства жилья. В прошлом году мы ввели в строй 1 млн 113 тысяч квадратных метров жилья. Если говорить о многоквартирных домах, то это 626 тысяч квадратных метров жилья. Это хороший показатель», — сказал глава администрации города