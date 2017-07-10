Соколов назвал сроки ввода нового терминала аэропорта Симферополь
Министр транспорта России Максим Соколов назвал сроки ввода в эксплуатацию нового терминала международного аэропорта Симферополь.
Министр транспорта России Максим Соколов назвал сроки ввода в эксплуатацию нового терминала международного аэропорта Симферополь.
По словам министра, новый аэровокзальный комплекс стоимостью более 30 миллиардов рублей заработает в марте 2018 года, а это значит, что туристы, приехавшие на полуостров в следующем туристическом сезоне, смогут оценить архитектуру и функционал нового аэропорта. Первые его элементы Максим Соколов и глава РК Сергей Аксенов уже протестировали, поднявшись на третий этаж аэропорта на смонтированных и запущенных внутри здания экскалаторах.
— Этот терминал — объект нового строительства, нового облика транспортной системы всего Крыма, — заявил Максим Соколов журналистам. — Уверен, новый аэровокзальный комплекс станет такой же визитной карточкой Крыма, как, например, и Ласточкино гнездо. И качество обслуживания пассажиров в нем будет совершенно новым. Это новая организация пространства. Это единый терминал, где пассажиры будут обслуживаться в соответствии с международными стандартами. Но главное — этот аэропорт будет расположен ближе к действующей
Сейчас идет монтаж кровли и фасада здания, начался монтаж инженерных систем. Начаты черновые отделочные работы. Начинается возведение здания склада и ремонта аэропортовой техники. Осмотревший аэропорт вместе с федеральным министром глава РК Сергей Аксенов заметил, что сложности с подключением нового терминала к инфраструктуре будут преодолены.
— Главная задача органов власти — сосредоточиться на подтягивании сетей, — считает Аксенов. — Есть отставания по субъективным причинам. Это связано с некачественным выполнением определенных работ. Но мы вместе с подрядчиками синхронизировали план мероприятий. Надеемся, мы никого не подведем и аэропорт будет введен в эксплуатацию по графику.
Масштабы грандиозной стройки аэропорта сегодня действительно поражают, учитывая, что год назад на месте строящегося объекта было чистое поле по со соседству со
В декабре 2017 года строительные работы на стратегическом объекте завершатся, и еще несколько месяцев займут пусконаладочные работы и налаживание сервиса. По словам главы РК Сергея Аксенова, привокзальная площадь аэропорта будет отдана инвесторам и бизнесу, которые должны насытить аэропортовую инфраструктуру всеми необходимыми услугами.
Напомним, новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь спроектирован с учетом всех современных международных стандартов и сможет обслуживать до 10 миллионов пассажиров в год. Предусмотрено 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов, восемь выходов к перронным автоубсам. Также в терминале предусмотрено 16 эскалаторов и 28 лифтов. Все приспособлено для инвалидов и пассажиров с детскими коляками, что крайне важно для курорта.