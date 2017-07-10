Соколов назвал сроки ввода нового терминала аэропорта Симферополь

Источник: "Российская газета"

По словам министра, новый аэровокзальный комплекс стоимостью более 30 миллиардов рублей заработает в марте 2018 года, а это значит, что туристы, приехавшие на полуостров в следующем туристическом сезоне, смогут оценить архитектуру и функционал нового аэропорта. Первые его элементы Максим Соколов и глава РК Сергей Аксенов уже протестировали, поднявшись на третий этаж аэропорта на смонтированных и запущенных внутри здания экскалаторах.

— Этот терминал — объект нового строительства, нового облика транспортной системы всего Крыма, — заявил Максим Соколов журналистам. — Уверен, новый аэровокзальный комплекс станет такой же визитной карточкой Крыма, как, например, и Ласточкино гнездо. И качество обслуживания пассажиров в нем будет совершенно новым. Это новая организация пространства. Это единый терминал, где пассажиры будут обслуживаться в соответствии с международными стандартами. Но главное — этот аэропорт будет расположен ближе к действующей взлетно-посадочной полосе, а значит время в пути, после приземления или перед вылетом воздушных лайнеров будет сокращено с 15−20 минут, как сегодня, до пяти минут. Также новый аэропорт увеличит возможности по приему широкофюзеляжных воздушных судов, что представляет интерес для туроператоров и авиакомпаний.

Сейчас идет монтаж кровли и фасада здания, начался монтаж инженерных систем. Начаты черновые отделочные работы. Начинается возведение здания склада и ремонта аэропортовой техники. Осмотревший аэропорт вместе с федеральным министром глава РК Сергей Аксенов заметил, что сложности с подключением нового терминала к инфраструктуре будут преодолены.

— Главная задача органов власти — сосредоточиться на подтягивании сетей, — считает Аксенов. — Есть отставания по субъективным причинам. Это связано с некачественным выполнением определенных работ. Но мы вместе с подрядчиками синхронизировали план мероприятий. Надеемся, мы никого не подведем и аэропорт будет введен в эксплуатацию по графику.

Масштабы грандиозной стройки аэропорта сегодня действительно поражают, учитывая, что год назад на месте строящегося объекта было чистое поле по со соседству со взлетно-посадочной полосой. По словам инженеров объекта, к октябрю будет завершено контурное остекление основного здания аэропорта. Его криволинейные фасады сложат из 130 витражей высотой до 35 метров. Благодаря этим изгибам архитекторы и назвали новый аэропорт «Крымская волна». На фасад уйдет более 9000 уникальных стеклопакетов и более 6000 узловых элементов для их крепления.

В декабре 2017 года строительные работы на стратегическом объекте завершатся, и еще несколько месяцев займут пусконаладочные работы и налаживание сервиса. По словам главы РК Сергея Аксенова, привокзальная площадь аэропорта будет отдана инвесторам и бизнесу, которые должны насытить аэропортовую инфраструктуру всеми необходимыми услугами.