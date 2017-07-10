Главой «ПриватБанка» может стать немецкий банкир

Источник: "РИА Новости" Украина

Учитывая, что украинские банкиры пока не рвутся участвовать в конкурсе, победителем может стать именно немец, кандидатуру которого предлагает Европейский банк реконструкции и развития, сообщают «Украинские новости».

Пост председателя правления «ПриватБанк», который был национализирован в декабре 2016 года, может освободиться уже через несколько дней. Вопрос об увольнении руководителя этого, теперь уже государственного банка, Александра Шлапака, Наблюдательный совет финучреждения планирует рассмотреть 20 июля.

Сейчас Райнер Мюллер является членом советов FinComBank (Молдова) и азербайджанского AccessBank.

«Набсовет банка 20 июля может принять отставку Шлапака с 24 июля и определить исполняющего обязанности главы правления», — сообщил источник, знакомый с ситуацией. Вероятно, банк на некоторое время возглавит заместитель председателя правления Галина Пахачук.

Подбором кандидатов на пост нового главы правления «ПриватБанка» займется рекрутинговое агентство. В эти дни как раз идет отбор такого агентства. Срок отбора кандидата — две недели. Таким образом, новый глава банка может быть назначен Набсоветом Привата уже в конце июля. Его будут отбирать из предложенных агентством кандидатур.