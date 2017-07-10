Дворкович назвал законным бонус в 95 млн рублей экс-главы «Почты России»

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«Я считаю, что все делалось в рамках законодательства», — сказал он.

В конце прошлого года Страшнов стал фигурантом проверки Генпрокуратуры, которая выявила факт незаконной, по мнению надзорного органа, выплаты вознаграждения главе «Почты России» в размере 95,4 млн рублей. Решение о выплате премии принимали руководители двух департаментов Минкомсвязи.

«Я надеюсь, что наши правоохранительные органы разберутся, и все будет хорошо», — отметил Дворкович. Он отказался комментировать, будет ли выплачиваться премия Страшнову по итогам 2015 и 2016 гг.

В пятницу, 7 июля, премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что рекомендует Николая Подгузова на должность руководителя «Почты России». Вслед за этим Минкомсвязи РФ распространило сообщение о назначении Подгузова на должность гендиректора ФГУП «Почта России».