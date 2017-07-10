Дворкович назвал законным бонус в 95 млн рублей экс-главы «Почты России»
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Минкомсвязи и ФГУП «Почта России» действовали в рамках законодательства относительно премии
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Минкомсвязи и ФГУП «Почта России» действовали в рамках законодательства относительно премии
«Я считаю, что все делалось в рамках законодательства», — сказал он.
В конце прошлого года Страшнов стал фигурантом проверки Генпрокуратуры, которая выявила факт незаконной, по мнению надзорного органа, выплаты вознаграждения главе «Почты России» в размере 95,4 млн рублей. Решение о выплате премии принимали руководители двух департаментов Минкомсвязи.
«Я надеюсь, что наши правоохранительные органы разберутся, и все будет хорошо», — отметил Дворкович. Он отказался комментировать, будет ли выплачиваться премия Страшнову по итогам 2015 и 2016 гг.
В пятницу, 7 июля, премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что рекомендует Николая Подгузова на должность руководителя «Почты России». Вслед за этим Минкомсвязи РФ распространило сообщение о назначении Подгузова на должность гендиректора ФГУП «Почта России».
Страшнов возглавил «Почту России» в апреле 2013 года, его полномочия были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 г.
А потом у них на пенсии денег нет, даже на нищенские, позорные пенсии.