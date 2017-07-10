Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
Путину доложили о сообщениях про казни в Чечне
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
СМИ: Киев продал США радар и секретные технологии
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
СМИ: Квитко делится фотографиями в купальнике не по размеру
Рогозин высмеял подарок Украины генсеку ООН – СМИ
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
10Умер Илья Глазунов
20:06 (мск), источник: Интерфакс

Дворкович назвал законным бонус в 95 млн рублей экс-главы «Почты России»

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Минкомсвязи и ФГУП «Почта России» действовали в рамках законодательства относительно премии экс-главы предприятия Дмитрия Страшнова, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

Источник: Reuters

«Я считаю, что все делалось в рамках законодательства», — сказал он.

Видео
Врио генерального директора ФГУП «Почта России» назначена Ольга Осина

В конце прошлого года Страшнов стал фигурантом проверки Генпрокуратуры, которая выявила факт незаконной, по мнению надзорного органа, выплаты вознаграждения главе «Почты России» в размере 95,4 млн рублей. Решение о выплате премии принимали руководители двух департаментов Минкомсвязи.

«Я надеюсь, что наши правоохранительные органы разберутся, и все будет хорошо», — отметил Дворкович. Он отказался комментировать, будет ли выплачиваться премия Страшнову по итогам 2015 и 2016 гг.

В пятницу, 7 июля, премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что рекомендует Николая Подгузова на должность руководителя «Почты России». Вслед за этим Минкомсвязи РФ распространило сообщение о назначении Подгузова на должность гендиректора ФГУП «Почта России».

Страшнов возглавил «Почту России» в апреле 2013 года, его полномочия были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 г.

Комментарии
12
Лоуренс Аравийский
Молодец Дворкович, друг и верный соратник Улюкаева, Касьянова и Чубайса!! Что он мог ещё сказать? Конечно, 95 лимонов премии вполне нормально для людей их круга - пиявок, присосавшихся и пьющих кровь рядовых тружеников.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Любовь Макарова
Да беспредел , специально такие и законы принимают, чтобы себе такие премии выписывать. Вы охренели там в думе????
А потом у них на пенсии денег нет, даже на нищенские, позорные пенсии.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
веслав бутока
Развелось так много "эффективных менеджеров" складывать некуда. Этот уровень зарплат, рядовым работникам...слабо
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 МВД предложило отбирать детей у "опасных" родителей
Умер бывший солист "Иванушек International"
МВД предложило отбирать детей у "опасных" родителей
В ЦБ рассказали о манипуляциях с вкладами в банке «Югра»
Siemens намерена подать в суд из-за поставок турбин в Крым
Украина вводит биометрический контроль для иностранцев
Определен лучший гол Кубка конфедераций-2017
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
При обрушении части жилого дома в Сочи погибла женщина
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Для переселенцев из хрущевок подготовили 4 тыс. квартир
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь