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20:27 (мск), источник: Om1.ru

«Омск-пригород» запустил электричку из Исилькуля в Казахстан

С 10 июля «Омск-пригород» возобновил ежедневный электропоезд сообщением Исилькуль — Петропавловск.

Электричка 6980/6979 будет выезжать из Петропавловска в 21:36 и прибывать на станцию Исилькуль в 00:31. Обратный рейс — в 04:11 с прибытием в Казахстан в 6:52.

Такое расписание не слишком удобно жителям Омской области, однако график формируется в Казахстане, на который приходится большая часть пассажиров этого электропоезда.

Отметим, с пригородного вокзала Омска также ходит электричка в Петропавловск, есть еще одна, отправляющаяся в Казахстан из Исилькуля.

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