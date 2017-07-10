«Омск-пригород» запустил электричку из Исилькуля в Казахстан

Электричка 6980/6979 будет выезжать из Петропавловска в 21:36 и прибывать на станцию Исилькуль в 00:31. Обратный рейс — в 04:11 с прибытием в Казахстан в 6:52.

Такое расписание не слишком удобно жителям Омской области, однако график формируется в Казахстане, на который приходится большая часть пассажиров этого электропоезда.