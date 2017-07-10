В Беларуси определены города с самой дорогой землей

Национальное кадастровое агентство Государственного комитета по имуществу завершило работы по кадастровой оценке земель по видам функционального использования земель «жилая усадебная зона» и «рекреационная зона», а также земель садоводческих товариществ и дачных кооперативов. После утверждения новые результаты будут использоваться для целей, определенных законодательством, в том числе для целей налогообложения с 1 января 2018 года.

По результатам кадастровой оценки на 1 июля 2016 года самыми дорогими землями в Беларуси являются земли Минска. Их средняя кадастровая стоимость по виду функционального использования земель «жилая усадебная зона» составляет Br169,36 за кв.м.

Далее в тройке городов Заславль (Br31,82 за кв.м), Солигорск (Br30,3), Фаниполь (Br30,2).

Среди областных центров самыми дорогими оказались земли Бреста (Br24,88 за кв. м), а самыми дешевыми — Могилева, где средняя кадастровая стоимость по виду функционального использования земель «жилая усадебная зона» составила Br16,52 за кв.м.

Среди сельских населенных пунктов самые дорогие земли находятся в Минской области, где средняя кадастровая стоимость составляет Br1,31 за кв.м. Лидерами здесь стали Минский (Br12,33 за кв.м), Смолевичский (Br3,13) и Дзержинский (Br2,78) районы.

Самая низкая кадастровая стоимость земель в сельских населенных пунктах в Могилевской области. Например, в Климовичском и Хотимском районах — Br0,12 за кв.м, в Краснопольском и Круглянском — Br0,14 за кв.м. К слову, среднее значение кадастровой стоимости в Могилевской области (Br0,28 за кв.м) в пять раз меньше, чем в Минской (Br1,31 за кв.м).