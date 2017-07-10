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20:38 (мск), источник: Интерфакс

Дворкович призвал изменить «закон Яровой» для его поэтапной реализации

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что для того, чтобы определить этапы введения требований для операторов в рамках «закона Яровой», необходимо внести изменения в него.

«Моя предварительная оценка — нужны изменения в закон. Небольшие, буквально две строчки, что правительству будет дано право определить некие этапы введения тех или иных требований относительно операторов связи, что позволит минимизировать ближайшие инвестиции и соответственно не допустить избыточного роста тарифов», — сказал Дворкович журналистам, комментируя возможные изменения в законе.

«Нужно поэтапно вводить требование, в этом ни у кого сомнения нет. Начиная с 1 июля 2018 года вводить поэтапно требования», — заявил вице-премьер.

Он отметил, что это позиция правительства.

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Как сообщалось, в правительстве РФ предлагают отложить вступление в силу «закона Яровой» на пять лет — до 2023 года. Соответствующее решение вошло в отзыв кабинета министров на законопроект, предлагается перенести с 2018 на 2023 год срок вступления в силу пакета антитеррористических поправок (так называемого закона Яровой), рассказал ранее «Интерфаксу» источник в правительственной комиссии.

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров сообщил, что считает нецелесообразным перенос вступления в силу «закона Яровой» на 2023 год, однако выступает за создание плана по постепенному внедрению его в стране.

По его словам, из-за размеров страны «невозможно сделать одномоментным» вступление в силу этой нормы. Он предположил, что на текущей неделе уже появится консолидированная позиция правительства по поводу того, «в каком виде» этот законопроект может быть внедрен.

Вопрос, по его словам, не в сроках, а в этапах внедрения этой нормы.

7 июля прошлого года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные Яровой и Озеровым. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству.

«Антитеррористические поправки», в частности, обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев.

Операторы связи также должны будут хранить информацию о приеме, передаче, доставки сообщений и звонков (т.н. метаданные) в течение трех лет, интернет-компании — в течение года. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

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