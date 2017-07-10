Дворкович призвал изменить «закон Яровой» для его поэтапной реализации
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU —
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU —
«Моя предварительная оценка — нужны изменения в закон. Небольшие, буквально две строчки, что правительству будет дано право определить некие этапы введения тех или иных требований относительно операторов связи, что позволит минимизировать ближайшие инвестиции и соответственно не допустить избыточного роста тарифов», — сказал Дворкович журналистам, комментируя возможные изменения в законе.
«Нужно поэтапно вводить требование, в этом ни у кого сомнения нет. Начиная с 1 июля 2018 года вводить поэтапно требования», — заявил
Он отметил, что это позиция правительства.
Как сообщалось, в правительстве РФ предлагают отложить вступление в силу «закона Яровой» на пять лет — до 2023 года. Соответствующее решение вошло в отзыв кабинета министров на законопроект, предлагается перенести с 2018 на 2023 год срок вступления в силу пакета антитеррористических поправок (так называемого закона Яровой), рассказал ранее «Интерфаксу» источник в правительственной комиссии.
Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров сообщил, что считает нецелесообразным перенос вступления в силу «закона Яровой» на 2023 год, однако выступает за создание плана по постепенному внедрению его в стране.
По его словам,
Вопрос, по его словам, не в сроках, а в этапах внедрения этой нормы.
7 июля прошлого года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные Яровой и Озеровым. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству.
«Антитеррористические поправки», в частности, обязывают операторов и
Операторы связи также должны будут хранить информацию о приеме, передаче, доставки сообщений и звонков (т.н. метаданные) в течение трех лет,