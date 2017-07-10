Ирландский лоукостер отменил выход на рынок Украины

Источник: "РИА Новости" Украина

«Сегодня, 10 июля, Ryanair объявила, что отменяет запланированный выход на рынок Украины после того, как киевский аэропорт не выполнил соглашение, достигнутое в Министерстве инфраструктуры с представителями аэропорта и нынешним генеральным директором аэропорта Рябикиным (генеральный директор государственного предприятия “Международный аэропорт Борисполь” Павел Рябикин — Ред.) в марте этого года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе выразили сожаление, что киевский аэропорт занимает сторону «авиакомпаний с высокими тарифами, включая «Международные авиалинии Украины», и лишает украинских потребителей доступа к самым низким тарифам в Европе и самой широкой сети маршрутов.

«В результате у Ryanair нет выбора, кроме как отменить 4 новых киевских маршрута и 7 новых львовских маршрутов, что приведет к потере более 500 000 пассажиров и 400 рабочих мест», — добавили в компании.