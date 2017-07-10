Ирландский лоукостер отменил выход на рынок Украины
КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Ирландская
КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Ирландская
«Сегодня, 10 июля, Ryanair объявила, что отменяет запланированный выход на рынок Украины после того, как киевский аэропорт не выполнил соглашение, достигнутое в Министерстве инфраструктуры с представителями аэропорта и нынешним генеральным директором аэропорта Рябикиным (генеральный директор государственного предприятия “Международный аэропорт Борисполь” Павел Рябикин — Ред.) в марте этого года», — говорится в сообщении.
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«В результате у Ryanair нет выбора, кроме как отменить 4 новых киевских маршрута и 7 новых львовских маршрутов, что приведет к потере более 500 000 пассажиров и 400 рабочих мест», — добавили в компании.
Ранее сообщалось, что Ryanair в понедельник приостановила продажу билетов по всем направлениям из Киева и Львова, о чем свидетельствовали данные системы бронирования авиакомпании. После этого министр инфраструктуры Владимир Омелян предположил, что сегодня будет объявление об отмене полетов Ryanair в Украине.