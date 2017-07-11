Стамбул договорился с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока»

«Мы уже договорились с ними по этому вопросу. Однако я не могу раскрыть цифры — в каком процентом отношении мы будем это делать», — сказал собеседник агентства.

Он ответил также на вопрос РИА Новости о том, в каком районе Турции предполагается вывести газопровод на сушу. «Была достигнута договоренность, что выход будет осуществлен во Фракии (европейской части Турции) в районе Кыйыкёй, и, несмотря на различные слухи, никаких изменений в этой географии нет. Однако будет ли выход именно в этом населенном пункте или где-то поблизости, сейчас сказать нельзя. Там продолжаются инженерные работы, как со стороны моря, так и на суше, никаких проблем здесь нет», — отметил Озджан.