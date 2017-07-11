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09:25 (мск), источник: ТАСС

Разрушенный оползнем участок трассы Севастополь — Симферополь откроют в июле

По словам главы Минтранса Максима Соколова, его ведомство поможет с обеспечением подрядчика сталью необходимой марки, с поставками которой сейчас есть перебои.

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Разрушенный оползнем участок трассы Севастополь — Симферополь после ремонта будет открыт до конца июля этого года, Министерство транспорта РФ поможет с обеспечением подрядчика сталью необходимой марки, с поставками которой сейчас есть перебои. Об этом в понедельник, осматривая место ремонта дороги, журналистам сообщил министр транспорта Максим Соколов.

«Принято решение помочь (с обеспечением подрядчика необходимой маркой стали — прим. ТАСС), сейчас мы эту помощь оперативно организуем. Оперативные меры (по ремонту дороги) были приняты администрацией Севастополя, подключилось Федеральное дорожное агентство, по принятым решениям ведутся практические работы, которые будут завершены уже в текущем месяце», — сказал Соколов.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников пояснил, что планировалось окончание работ по ремонту дороги к 25 июля, однако из-за того, что сталь марки М-400 используется также для строительства Керченского моста, возникают задержки с ее поставкой. Заместитель генерального директора компании-подрядчика «ЛТД Групп» Владимир Логвинченко отметил, что если ремонт и не завершится к 25 июля, то задержка будет несущественной.

«Я сейчас даже не могу сказать, что мы не успеем, но если не закончим 25 июля, то задержка будет в несколько дней», — сказал он.

Оползень на трассе

Трасса Севастополь — Симферополь является главной дорогой, связывающей Севастополь как с самим Симферополем, так и с другими городами Крыма, а также с материком. По ней движется 80% легкового транспорта и 100% грузовой техники. Сейчас участок трассы в районе 54−55 километров перекрыт из- за оползня, возникшего в первых числах марта.

22 марта 2017 года на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о введении режима ЧС в виде угрозы дальнейшего оползневого процесса. Для ликвидации последствий и капремонта дороги из резервного фонда правительства Севастополя было выделено 70 млн рублей, и, как сказал при осмотре места ремонта 10 июля Овсянников, этих денег достаточно. Изначально власти намеревались окончить ремонт к концу апреля, позже срок был передвинут.

Причиной возникновения оползня, по данным проведенных исследований, является выдавливание почв нижней части дороги, поднятие уровня водопропускной канавы и повреждение водопропускной трубы и, как следствие, нарушение водоотведения поверхностных и грунтовых вод. Для укрепления нижнего склона дороги было решено установить 71 буронабивную сваю (сейчас уже установлено 47 из них — прим. ТАСС). Все сваи будут связаны между собой сплошным ростверком. Также будет восстановлено нормальное функционирование системы отвода воды.

Сейчас объезд аварийного участка осуществляется по дороге через село Поворотное, которую власти Севастополя восстановили в срочном порядке. Изначально рассчитанная только на легковой транспорт, эта дорога, по словам Овсянникова, сейчас испытывает колоссальные нагрузки, потому что летом поток транспорта в Крыму увеличивается из- за большого количества туристов, кроме того, по этой дороге сейчас идут и грузовые автомобили.

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