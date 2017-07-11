В Siemens заявили о недобросовестном покупателе из РФ: турбины поставили в Крым против воли компании

Источник: УНИАН

Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает Reuters.

«В течение нескольких месяцев мы неоднократно получали заверения от покупателя, поставок в Крым не будет. Siemens намерен инициировать уголовное расследование в отношении лиц, причастных к событию», — говорится в сообщении компании.

Речь идет о российской компании «Технопромэкспорт», которой продали турбины. Также у Siemens отметили, что будут добиваться отмены поставок с территории Крыма.

Ранее агентство Reuters со ссылкой сразу на три осведомленных источника сообщало, что Россия завезла две турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens, в Крым. Поставки были осуществлены в обход санкций.