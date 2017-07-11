На «Иннопроме» впервые массово представлены 3D-технологии

Источник: Nakanune.ru

На выставке представлена возможность не только обсудить развитие робототехники, 3D-технологий, но и на практике испытать эти инновации. Страной-партнером «Иннопрома» в этом году выступила Япония.

Разработчики из этой страны решили удивить российских посетителей выставки. На стенде общей площадью в 4 тыс. кв. м представлены миниатюрные роботы, способные складывать небольшие предметы в шкатулку, а также программы в трехмерном формате c эффектом полного погружения.

Желающие совершить путешествие по виртуальной Японии выстроились в очередь. Пока одни посетители надевали 3D-очки, внешне похожие на космические шлемы, другие пытались освоить управление японскими роботами.

Повара из Японии показывали инновационные технологии в кулинарии. На глазах у множества посетителей они острыми небольшими ножами разделали тунца, которого специально вырастили на рыбной ферме в Японии.

Также участники выставки могли с помощью современных компьютерных технологий «прокатиться» в вагонах метро будущего, «полетать» на самолетах и даже ознакомиться с добычей полезных ископаемых.