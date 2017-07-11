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07:16 (мск), источник: Nakanune.ru

На «Иннопроме» впервые массово представлены 3D-технологии

Технологии будущего с эффектом полного погружения в виртуальный мир впервые в этом году массово представлены на международной промышленной выставке «Иннопром-2017», которая открылась в Екатеринбурге.

Источник: Nakanune.ru

На выставке представлена возможность не только обсудить развитие робототехники, 3D-технологий, но и на практике испытать эти инновации. Страной-партнером «Иннопрома» в этом году выступила Япония.

Разработчики из этой страны решили удивить российских посетителей выставки. На стенде общей площадью в 4 тыс. кв. м представлены миниатюрные роботы, способные складывать небольшие предметы в шкатулку, а также программы в трехмерном формате c эффектом полного погружения.

Желающие совершить путешествие по виртуальной Японии выстроились в очередь. Пока одни посетители надевали 3D-очки, внешне похожие на космические шлемы, другие пытались освоить управление японскими роботами.

Повара из Японии показывали инновационные технологии в кулинарии. На глазах у множества посетителей они острыми небольшими ножами разделали тунца, которого специально вырастили на рыбной ферме в Японии.

Также участники выставки могли с помощью современных компьютерных технологий «прокатиться» в вагонах метро будущего, «полетать» на самолетах и даже ознакомиться с добычей полезных ископаемых.

Также на «Иннопроме» были представлены роботы-художники. Под классическую музыку машины обмакивали небольшую кисточку в краски и наносили мазки на импровизированное полотно. Также все желающие могли освоить и навыки работы на 3D-принтере. Им предлагалось распечатать миниатюрные детали на память о выставке, сообщает ТАСС.

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