В Приморье изъята крупная партия просроченной рыбы

Так, в ходе проведения внеплановой проверки холодильного комплекса, расположенного по ул. Дубовая г. Владивостока, инспекторы обнаружили крупную партию рыбной продукции, в любой момент готовую к поступлению в реализацию на территории Приморского края либо к поставкам в другие российские регионы. Проверка проведена по согласованию с прокуратурой Приморского края, поддержавшей доводы инспекторов Россельхознадзора об угрозе населению при поступлении в реализацию небезопасной продукции.

По результатам осмотра морозильных камер, проверяющими было обнаружено свыше 8 тонн лососёвых голов и 3,5 тонны фарша из кеты. Причём, как отметили инспекторы Россельхознадзора, если рыбный фарш на момент проверки был просрочен «всего лишь» на 20 дней, то срок годности на рыбные головы истек более 3 месяцев назад.