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03:36 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье изъята крупная партия просроченной рыбы

Свыше 11,5 тонны просроченных голов лососёвых видов рыб и кетового фарша изъяли инспекторы Россельхознадзора на холодильном складе во Владивостоке, отсюда идет реализация дальневосточной рыбной продукции как для Приморья, так и в адрес других регионов России. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Так, в ходе проведения внеплановой проверки холодильного комплекса, расположенного по ул. Дубовая г. Владивостока, инспекторы обнаружили крупную партию рыбной продукции, в любой момент готовую к поступлению в реализацию на территории Приморского края либо к поставкам в другие российские регионы. Проверка проведена по согласованию с прокуратурой Приморского края, поддержавшей доводы инспекторов Россельхознадзора об угрозе населению при поступлении в реализацию небезопасной продукции.

По результатам осмотра морозильных камер, проверяющими было обнаружено свыше 8 тонн лососёвых голов и 3,5 тонны фарша из кеты. Причём, как отметили инспекторы Россельхознадзора, если рыбный фарш на момент проверки был просрочен «всего лишь» на 20 дней, то срок годности на рыбные головы истек более 3 месяцев назад.

По результатам проведенного административного разбирательства опасная для здоровья рыбная продукция в ближайшее время будет уничтожена либо утилизирована, и уже не сможет попасть на торговые прилавки и, соответственно, на столы потребителей, как в Приморье, так и на западе России.

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