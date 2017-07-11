Sollers назвал условия и сроки возвращения SsangYong во Владивосток

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 июля, PrimaMedia.

Российский автопроизводитель Sollers может возобновить производство автомобилей SsangYong в России не раньше, чем в конце 2018 года, но все будет зависеть от рынка. По словам гендиректора ПАО «Соллерс» Вадима Швецова, SsangYong обновил весь модельный ряд, поэтому для подготовки производства потребуется минимум год, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Интерфакс».

От агентства напомним, что еще в декабре 2009 года на базе «Дальзавода» во Владивостоке открылся автосборочный завод «Соллерс — Дальний Восток», на линиях которого запустили крупноузловую сборку моделей бренда SsangYong. Ранее в России машины этого бренда собирали в Набережных Челнах в Татарстане, но с берегов Камы сборочное оборудование решили перенести именно во Владивосток, поближе к стране-производителю. Однако до локализации производства в Приморье, о которой говорилось изначально, дело так и не дошло. Первая партия внедорожников Actyon была собрана на автозаводе Sollers во Владивостоке в 2010 году.

А в марте 2015 года стало известно, что SsangYong намерен временно покинуть российский рынок и заморозить продажи и производство своих авто на территории страны в связи с неблагоприятной экономической ситуацией. При этом владивостокский завод еще некоторое время продолжал выпускать автомобили Actyon.

«Поэтому при лучшем раскладе производство может начаться в России в конце следующего года. Все будет зависеть от рынка», — отметил Вадим Швецов. Он добавил, что в текущем году Sollers будет заниматься продажами данных автомобилей и развитием дистрибуции. Gо его словам, Sollers может возобновить производство SsangYong в РФ при достижении уровня продаж этой марки в 500−600 машин в месяц.