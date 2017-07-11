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07:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Украине уничтожена система защиты прав потребителей — эксперт

По словам главы правления общественной организации «Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей «Потребительское доверие» Максима Гончара, мощные бизнес группировки разрушили систему защиту прав потребителей в Украине на уровне законодательства.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Самая большая проблема та, что у бизнеса есть лобби, очень мощное сильное лобби. Они могут себе позволить проталкивать законопроекты, нанимать грамотных юристов. Просто сегодня разрушили закон о защите прав потребителей настолько, что он не распространяется на продовольственную группу товаров. И от жалобы потребителя до реальных каких-либо действий могут проходить месяцы. Потому что Госпродпотребслужба подчиняется нескольким министерствам, процедура согласования, бюрократический аппарат, они просто уникальны», — заявил Гончар на пресс-конференции РИА Новости Украина «Смертельно опасная еда как бизнес. Кто ответит?».

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Напомним, в Киеве медики зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией, которые связаны с употреблением суши в одном из столичных ресторанов. Ранее сообщалось, что в Киеве ввели временный запрет на реализацию вяленой рыбы в связи со случаями заболевания ботулизмом.

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