В Украине уничтожена система защиты прав потребителей — эксперт

«Самая большая проблема та, что у бизнеса есть лобби, очень мощное сильное лобби. Они могут себе позволить проталкивать законопроекты, нанимать грамотных юристов. Просто сегодня разрушили закон о защите прав потребителей настолько, что он не распространяется на продовольственную группу товаров. И от жалобы потребителя до реальных каких-либо действий могут проходить месяцы. Потому что Госпродпотребслужба подчиняется нескольким министерствам, процедура согласования, бюрократический аппарат, они просто уникальны», — заявил Гончар на пресс-конференции РИА Новости Украина «Смертельно опасная еда как бизнес. Кто ответит?».