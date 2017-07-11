СК ищет чиновника, разрешившего снести дом пенсионеров на ул. Байкитской
Инцидент, о котором идет речь, произошел в мае 2017 года.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в мае 2017 года.
Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного сноса дома супружеской пары пенсионеров в Красноярске якобы по устному разрешению сотрудника городской администрации. Об этом сообщает
Инцидент, о котором идет речь, произошел в мае 2017 года. Дом по улице Байкитской в Николаевке подлежал сносу, потому что попал в проект по расселению и сносу жилья в связи со строительством дороги по ул. Волочаевской. По словам пенсионеров, суд по их дому состоялся 11 мая, им присудили компенсацию 1 млн 200 тыс. рублей. На переезд полагалось 30 дней — съехать они должны были до 11 июня. 30 мая супруги пошли оформлять документы, а когда вернулись, их дом уже снесли. Супруги утверждают, что были «заживо похоронены рабочими пятеро щенят, мебель, предметы интерьера и новенький телевизор». Там же утрамбованы и личные сбережения — 350 тысяч рублей. Сейчас пожилая пара ютится на полуразрушенной даче.
Дело между супругами и компанией «Сибиряк» рассматривается в суде Октябрьского района Красноярска. К расследованию подключились следователи.
«По версии следствия, в нарушение соглашения, заключенного между администрацией города Красноярска и владелицей частного дома в Октябрьском районе краевого центра, неустановленное лицо из числа сотрудников администрации дало устное разрешение сотрудникам ООО УСК “Сибиряк” о сносе дома, расположенного по адресу: улица Байкитская, 1», — говорится в сообщении СК РФ.
Отмечается, что супругам причинен «материальный ущерб на сумму более 415 тысяч рублей».
По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства).