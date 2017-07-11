СК ищет чиновника, разрешившего снести дом пенсионеров на ул. Байкитской

Инцидент, о котором идет речь, произошел в мае 2017 года. Дом по улице Байкитской в Николаевке подлежал сносу, потому что попал в проект по расселению и сносу жилья в связи со строительством дороги по ул. Волочаевской. По словам пенсионеров, суд по их дому состоялся 11 мая, им присудили компенсацию 1 млн 200 тыс. рублей. На переезд полагалось 30 дней — съехать они должны были до 11 июня. 30 мая супруги пошли оформлять документы, а когда вернулись, их дом уже снесли. Супруги утверждают, что были «заживо похоронены рабочими пятеро щенят, мебель, предметы интерьера и новенький телевизор». Там же утрамбованы и личные сбережения — 350 тысяч рублей. Сейчас пожилая пара ютится на полуразрушенной даче.