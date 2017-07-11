Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Путину доложили о сообщениях про казни в Чечне
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Рогозин высмеял подарок МИД Украины генсеку ООН – СМИ
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
СМИ: Квитко делится фотографиями в купальнике не по размеру
Рогозин высмеял подарок Украины генсеку ООН – СМИ
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
04:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

СК ищет чиновника, разрешившего снести дом пенсионеров на ул. Байкитской

Инцидент, о котором идет речь, произошел в мае 2017 года.

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного сноса дома супружеской пары пенсионеров в Красноярске якобы по устному разрешению сотрудника городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в мае 2017 года. Дом по улице Байкитской в Николаевке подлежал сносу, потому что попал в проект по расселению и сносу жилья в связи со строительством дороги по ул. Волочаевской. По словам пенсионеров, суд по их дому состоялся 11 мая, им присудили компенсацию 1 млн 200 тыс. рублей. На переезд полагалось 30 дней — съехать они должны были до 11 июня. 30 мая супруги пошли оформлять документы, а когда вернулись, их дом уже снесли. Супруги утверждают, что были «заживо похоронены рабочими пятеро щенят, мебель, предметы интерьера и новенький телевизор». Там же утрамбованы и личные сбережения — 350 тысяч рублей. Сейчас пожилая пара ютится на полуразрушенной даче.

Дело между супругами и компанией «Сибиряк» рассматривается в суде Октябрьского района Красноярска. К расследованию подключились следователи.

«По версии следствия, в нарушение соглашения, заключенного между администрацией города Красноярска и владелицей частного дома в Октябрьском районе краевого центра, неустановленное лицо из числа сотрудников администрации дало устное разрешение сотрудникам ООО УСК “Сибиряк” о сносе дома, расположенного по адресу: улица Байкитская, 1», — говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается, что супругам причинен «материальный ущерб на сумму более 415 тысяч рублей».

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
СК ищет чиновника, разрешившего снести дом пенсионеров на ул. Байкитской
Арабские страны обвинили Катар в срыве соглашений 2013—2014 гг.
СМИ узнали об ответе России на изъятие дипсобственности в США
Правительство поддержало наказание за отказ пропустить скорую
Определен лучший гол Кубка конфедераций-2017
Трамп: Дни ИГИЛ в Ираке и Сирии сочтены
Путин подписал указ о новых назначениях в Росгвардии
Владельцам сожженных в Гамбурге машин подарят проездные
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
В России массово закрываются агентства недвижимости
Ставки по ипотеке упали до минимума
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь