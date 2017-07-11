Подготовку к отопительному сезону обсудили в Хабаровске

Совещание провел первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов. Во время заседания отмечалось, что Хабаровская теплосетевая компания успешно завершила все процедуры по определению подрядчиков. В ближайшее время начнутся работы на участках по улицам Истомина, Тихоокеанская, Слободская и Морская. Напомним, из-за задержек с конкурсами, их будут вести в две смены.