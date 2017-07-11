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06:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Подготовку к отопительному сезону обсудили в Хабаровске

В Хабаровске прошло заседание штаба по городскому хозяйству. Речь шла о подготовке районов к отопительному сезону, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Совещание провел первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов. Во время заседания отмечалось, что Хабаровская теплосетевая компания успешно завершила все процедуры по определению подрядчиков. В ближайшее время начнутся работы на участках по улицам Истомина, Тихоокеанская, Слободская и Морская. Напомним, из-за задержек с конкурсами, их будут вести в две смены.

«С начала ремонтной кампании прошло уже более месяца. Нужно понимать, что все работы должны быть завершены до начала отопительного сезона. Будем контролировать ход работ», — отметил Сергей Чернышов.

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