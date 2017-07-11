Благоустройство стадиона «Локомотив» завершится к сентябрю

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Стадион «Локомотив» будет полностью благоустроен к сентябрю этого года. Подрядчик, который займется проведением работ, уже определен. Об этом министр спорта Сергей Алексеев рассказал губернатору Виктору Толоконскому на совещании по подготовке к Универсиаде-2019.

Также глава ведомства доложил о ходе реконструкции Центрального стадиона. По словам Алексеева, 15% трибун уже демонтированы.

«До конца недели должна быть демонтирована вся восточная часть трибуны. Ведутся работы в подтрибунных и подвальных помещениях», — подчеркнул Алексеев.

Кроме того, на совещании поднимался вопрос о строительстве развязки в Николаевкее, о реконструкции Центра питания и о размещении главного пресс-центра Универсиады. Виктор Толоконский потребовал проработать все проблемные вопросы и ускорить работу на объектах.

«Все вопросы организации требуют очень серьезной подготовки. Поэтому я прошу каждого ответственного за свое направление работы максимально сосредоточиться на моментах, для которых необходимы дополнительные усилия и проработка», — заявил Толоконский.