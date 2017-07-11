На закупку автобусов для Челябинска выделены 57 миллионов рублей

Сумма контракта на закупку 10 автобусов для Челябинска составит около 57 миллионов рублей, деньги будут выделены из бюджетов разных уровней, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Согласно условиям конкурса, автобусы должны быть выпущены в 2017 году, вмещать как минимум 84 пассажира и иметь не менее 24 посадочных мест. В машинах обязательно должно быть предусмотрено специальное место для людей с ограниченными возможностями. В качестве топлива должен использоваться природный газ.