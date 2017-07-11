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07:23 (мск), источник: АиФ Челябинск

На закупку автобусов для Челябинска выделены 57 миллионов рублей

По условиям конкурса, транспорт должен работать на газовом топливе.

Сумма контракта на закупку 10 автобусов для Челябинска составит около 57 миллионов рублей, деньги будут выделены из бюджетов разных уровней, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Управление муниципального заказа разместило документы закупки на приобретение автобусов. Транспорт будут покупать без лизинга», — рассказал начальник городского управления транспорта Роман Болотов.

Согласно условиям конкурса, автобусы должны быть выпущены в 2017 году, вмещать как минимум 84 пассажира и иметь не менее 24 посадочных мест. В машинах обязательно должно быть предусмотрено специальное место для людей с ограниченными возможностями. В качестве топлива должен использоваться природный газ.

Итоги конкурса будут подведены 31 июля, сроки поставки автобусов составят не более 90 дней с момента подписания контракта.

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