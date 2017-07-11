На «Иннопроме» назвали первые результаты плана Абэ

По словам господина Сэко, предметом бесед стали основные направления сотрудничества в области Е-Industries (цифровой промышленности) и снятие административно-финансовых препон для реализации так называемого плана Абэ.

Поясним, что речь идет о плане экономического сотрудничества, предложенного премьер-министром Японии Синдзо Абэ в мае прошлого года на встрече с Президентом РФ. Он состоит из восьми пунктов: строительство передовых больниц, развитие городов на севере за счет создания современной инфраструктуры, диверсификация промышленности, строительство аэропортов и морских портов на Дальнем Востоке, мелиорация земель, сотрудничество в сфере передовых технологий и энергетики, обмен кадрами, укрепление связей в малом и среднем бизнесе.

— Я вижу, что российские участники выставки проявляют большой интерес к станкам, обрабатывающим центрам, промышленным роботам и технологиям, позволяющими ими управлять. Пока присутствие японских технологий в российской индустрии не так высоко, как хотелось бы. На «Иннопроме» россияне в очередной раз смогли убедиться, насколько высоки эти технологии. И насколько горячо желание японских компаний работать в России. Я считаю, это самый главный результат выставки и большой плюс для дальнейшего углубления двусторонних экономических отношений, — подчеркнул Хиросигэ Сэко.

По словам Максима Орешкина, за последний год было подписано более 100 коммерческих и межведомственных соглашений, которые не только модернизировали нормативно-правовую базу взаимодействия двух стран, но и заложили основы долгосрочного инвестиционного сотрудничества. В частности, завершается работа над соглашением об избегании двойного налогообложения. Прежний документ датирован 1985 годом. Коммерческие соглашения заключены в энергетике, автомобилестроении, химпроме, высоких технологиях. Многие из них — пока еще декларации о намерениях, но уже в сентябре 2017 года, на Восточном экономическом форуме, который пройдет на острове Русский, они могут перерасти в конкретные сделки.

Среди первых результатов плана Абэ — открытие японского рынка термически обработанного мяса для российских поставщиков и запуск проекта по технологическому аудиту на 12 российских предприятиях. Интересно, что результатом становятся не просто полезные рекомендации от зарубежных консультантов, но и договоренности о создании СП. В рамках программы подготовки кадров представители 25 российских компаний прошли стажировки в Японии.

Справка «РГ».