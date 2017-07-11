На «Иннопроме» назвали первые результаты плана Абэ
На площадке «Иннопрома» министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко провел встречи с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным.
На площадке «Иннопрома» министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко провел встречи с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным.
По словам господина Сэко, предметом бесед стали основные направления сотрудничества в области
Поясним, что речь идет о плане экономического сотрудничества, предложенного
— Я вижу, что российские участники выставки проявляют большой интерес к станкам, обрабатывающим центрам, промышленным роботам и технологиям, позволяющими ими управлять. Пока присутствие японских технологий в российской индустрии не так высоко, как хотелось бы. На «Иннопроме» россияне в очередной раз смогли убедиться, насколько высоки эти технологии. И насколько горячо желание японских компаний работать в России. Я считаю, это самый главный результат выставки и большой плюс для дальнейшего углубления двусторонних экономических отношений, — подчеркнул Хиросигэ Сэко.
По словам Максима Орешкина, за последний год было подписано более 100 коммерческих и межведомственных соглашений, которые не только модернизировали
Среди первых результатов плана Абэ — открытие японского рынка термически обработанного мяса для российских поставщиков и запуск проекта по технологическому аудиту на 12 российских предприятиях. Интересно, что результатом становятся не просто полезные рекомендации от зарубежных консультантов, но и договоренности о создании СП. В рамках программы подготовки кадров представители 25 российских компаний прошли стажировки в Японии.
Справка «РГ».
Япония в этом году является официальным партнером «Иннопрома». В выставке участвует 170 компаний из этой страны и более 600 представителей бизнеса и власти, в том числе 20 глав крупных корпораций: Toyota, Marubeni, Sojitz, JGC, Sumitomo, Yokogawa Electric, Mitsubishi, Toshiba, Kawasaki и других.