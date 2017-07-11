Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Британская студентка спротезировала «шестой палец»
Путину доложили о сообщениях про казни в Чечне
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Рогозин высмеял подарок МИД Украины генсеку ООН – СМИ
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
"Явно не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
Рогозин высмеял подарок Украины генсеку ООН – СМИ
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
07:29 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Тракторозаводском районе закрыли проезд на 2 недели

Очередное ограничение для транспорта введено в Челябинске.

Источник: РИА "Новости"

Запрет действует на одном из участков в Тракторозаводском районе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Так, автомобили не смогут проехать по улице Салютная от дома № 15 до дома № 15 на улице Марченко — там ремонтируют канализационный коллектор. Работы продлятся в течение двух недель. Их планируют завершить к 22:00 23 июля.

Добавим, что аналогичные ограничения также введены на еще одной улице в Тракторозаводском районе — 2-й Эльтонской, а также на шоссе Металлургов в Металлургическом и на улице Тимирязева в Центральном.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
СМИ узнали об ответе России на изъятие дипсобственности в США
При крушении военного самолета в Миссисипи погибли 16 человек
Турция и «Газпром» согласовали финансирование «Турецкого потока»
Определен лучший гол Кубка конфедераций-2017
Трамп назвал «сочтенными» дни ИГ в Ираке и Сирии
Опрос показал, что россияне хотят привлечь молодежь в политику
Правительство ограничило закупки аппаратуры ГЛОНАСС из-за рубежа
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Петербуржцы задолжали за капремонт более миллиарда рублей
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь