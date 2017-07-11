В Тракторозаводском районе закрыли проезд на 2 недели

Источник: РИА "Новости"

Запрет действует на одном из участков в Тракторозаводском районе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Так, автомобили не смогут проехать по улице Салютная от дома № 15 до дома № 15 на улице Марченко — там ремонтируют канализационный коллектор. Работы продлятся в течение двух недель. Их планируют завершить к 22:00 23 июля.