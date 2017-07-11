В Тракторозаводском районе закрыли проезд на 2 недели
Очередное ограничение для транспорта введено в Челябинске.
Очередное ограничение для транспорта введено в Челябинске.
Запрет действует на одном из участков в Тракторозаводском районе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Так, автомобили не смогут проехать по улице Салютная от дома № 15 до дома № 15 на улице Марченко — там ремонтируют канализационный коллектор. Работы продлятся в течение двух недель. Их планируют завершить к 22:00 23 июля.
Добавим, что аналогичные ограничения также введены на еще одной улице в Тракторозаводском районе — 2-й Эльтонской, а также на шоссе Металлургов в Металлургическом и на улице Тимирязева в Центральном.