Контрафактные спортивные сумки с маркировкой FIFA изымают в Иркутской области

Такую продукцию таможенники обнаружили не только при попытке импорта, но и при экспорте с территории Иркутской области. Как сообщает 11 июля пресс-служба Иркутской таможни, всего же по фактам реализации контрафактных товаров во взаимодействии с таможней полиция региона за январь-июнь 2017 года возбудила 22 дела об административных правонарушениях.

К примеру, при ввозе в Прибайкалье из Узбекистана Иркутская таможня изъяла 24950 литровых банок томатной пасты, незаконно маркированной обозначением «BALTIMORE». Этот товарный знак сходен до степени смешения с известным товарным знаком «BALTIMOR».

В первом полугодии суд признал контрафактными 7600 тортов с товарным знаком «Зебра», которые предназначались для экспорта из Иркутска в Китай. Постановлением мирового суда также признаны контрафактными и изъяты аксессуары к сотовым телефонам (в частности, 64 единиц наушников) с маркировкой сходной с товарными знаками iPhone. Товары, были изъяты при попытке ввоза товара в регион гражданином Китая.

Кроме того, по информации Иркутской таможни, в регионе изымались товары, незаконно маркированные товарными знаками «ADIDAS», «NIKE», «REEBOK», COLUMBIA, «Белая береза», «ANGRY BIRDS, а также DVD-диски.