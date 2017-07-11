Контрафактные спортивные сумки с маркировкой FIFA изымают в Иркутской области
Иркутская таможня за январь — июнь 2017 года в ходе таможенного оформления и таможенного контроля выявила 42991 единиц контрафактных товаров с незаконной маркировкой
Иркутская таможня за январь — июнь 2017 года в ходе таможенного оформления и таможенного контроля выявила 42991 единиц контрафактных товаров с незаконной маркировкой
Такую продукцию таможенники обнаружили не только при попытке импорта, но и при экспорте с территории Иркутской области. Как сообщает 11 июля
К примеру, при ввозе в Прибайкалье из Узбекистана Иркутская таможня изъяла 24950 литровых банок томатной пасты, незаконно маркированной обозначением «BALTIMORE». Этот товарный знак сходен до степени смешения с известным товарным знаком «BALTIMOR».
В первом полугодии суд признал контрафактными 7600 тортов с товарным знаком «Зебра», которые предназначались для экспорта из Иркутска в Китай. Постановлением мирового суда также признаны контрафактными и изъяты аксессуары к сотовым телефонам (в частности, 64 единиц наушников) с маркировкой сходной с товарными знаками iPhone. Товары, были изъяты при попытке ввоза товара в регион гражданином Китая.
Кроме того, по информации Иркутской таможни, в регионе изымались товары, незаконно маркированные товарными знаками «ADIDAS», «NIKE», «REEBOK», COLUMBIA, «Белая береза», «ANGRY BIRDS, а также
В преддверии проведения в России в 2018 году чемпионата мира по футболу Иркутская таможня особое внимание уделяет пресечению оборота товаров (различных товаров народного потребления, сувенирной продукции) незаконно маркированных товарными знаками, правообладателем которых является Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA). В первой половине 2017 года в торговых точках Иркутской области, по информации Иркутской таможни, полиция из незаконного оборота с поддельными товарными знаками FIFA изъяла спортивные сумки с маркировкой «RUSSIA 2018»; сумки для обуви с товарным знаком «FIFA»; кепки (бейсболки) — «RUSSIA 2018» «FIFA WORLD CUP» «FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018».