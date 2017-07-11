Таксисты жалуются на штрафы за проезд по Коммунальному мосту

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские таксисты пожаловались на штрафы за проезд по Коммунальному мосту. Согласно установленным правилам, проезжать по закрытому участку над Абаканской протокой могут только автобусы, спецслужбы и автомобили такси. Однако в некоторых случаях система штрафует даже тех, кто легально ездит по мосту.

Владелец одного из таксопарков Красноярска Виталий Ластовский рассказал телеканалу «СТС-Прима», что его водителей за пять дней оштрафовали 17 раз. Сумма наказания превысила 20 тысяч рублей. При этом все требования ГИБДД бизнесмен выполнил, оформив лицензию и оборудовав машины «шашками» и наклейками.

По словам мужчины, проблемы начались после замены экипажей ДПС на видеофиксаторы. В департаменте горхозяйства Ластовскому сказали, что его автомобилей нет в специальной базе данных. При этом «живой» патруль всегда шел навстречу таксистам.

«Мы дозваниваемся в приемную департамента, где нам отвечают: да, действительно, существует отдельный список, реестр, куда включаются автомобили по определенной заявке. Хорошо, откуда я должен знать, что я туда должен подать какую-то заявку? Мог же тот же департамент транспорта нас известить, там все наши координаты есть», — рассказал бизнесмен журналистам.