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07:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

AZUR air не выпустили из Екатеринбурга

В Доминикану.

Источник: УралИнформБюро

Росавиация отказала авиакомпании AZUR air в выдаче допуска на совершение чартерных рейсов из Екатеринбурга в Доминиканскую Республику, сообщает «Уралинформбюро».

Как следует из соответствующего приказа ведомства, доставлять уральских туристов на престижный курорт Пунта-Кана перевозчик намеревался 2 раза в неделю. На чем основывается отказ, в Росавиации не уточнили.

Следует отметить, что рейсы AZUR air регулярно задерживаются. Последний случай произошел буквально накануне: уральские туристы должны были вернуться Москву из Нячанга 9 июля в 22.35, однако прибытие самолета перенесли на 20.00 10 июля. Лишь после этого екатеринбуржцы смогли пересесть на рейс до уральской столицы.

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