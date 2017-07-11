AZUR air не выпустили из Екатеринбурга

Источник: УралИнформБюро

Росавиация отказала авиакомпании AZUR air в выдаче допуска на совершение чартерных рейсов из Екатеринбурга в Доминиканскую Республику, сообщает «Уралинформбюро».

Как следует из соответствующего приказа ведомства, доставлять уральских туристов на престижный курорт Пунта-Кана перевозчик намеревался 2 раза в неделю. На чем основывается отказ, в Росавиации не уточнили.