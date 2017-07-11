AZUR air не выпустили из Екатеринбурга
В Доминикану.
В Доминикану.
Росавиация отказала авиакомпании AZUR air в выдаче допуска на совершение чартерных рейсов из Екатеринбурга в Доминиканскую Республику, сообщает «Уралинформбюро».
Как следует из соответствующего приказа ведомства, доставлять уральских туристов на престижный курорт
Следует отметить, что рейсы AZUR air регулярно задерживаются. Последний случай произошел буквально накануне: уральские туристы должны были вернуться Москву из Нячанга 9 июля в 22.35, однако прибытие самолета перенесли на 20.00 10 июля. Лишь после этого екатеринбуржцы смогли пересесть на рейс до уральской столицы.