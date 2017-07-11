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07:00 (мск), источник: Om1.ru

В одном из округов Омска отключили воду

Пока специалисты будут ремонтировать водопровод, жителям подвезут воду в автоцистернах.

Два дня, 10 и 11 июля, на водопроводных сетях Центрального округа будут менять запорную арматуру. Сегодня, 11 июля, отключат холодное водоснабжение на улицах Омской, Нейбута, Хмельницкого, Звездова, Съездовской, 20 лет РККА, 14-я Линия, 5-я Северная, Масленникова, Худенко. Без воды жители останутся на сутки — с 00:00 до 23:00.

ОАО «ОмскВодоканал» сообщает, что питьевую воду омичам будут подвозить в автоцистернах:

с 10:00 до 12:00 — Звездова, 132а; с 12:15 до 14:00 — Худенко, 3; с 14:15 до 19:00 — Нейбута, 66; с 19:10 до окончания работ — Омская, 136/1.

Накануне, 10 июля, из-за ремонта с 10:00 до 00:00 отключали воду в домах и водоразборных колонках частного сектора на улицах 7-й Ремесленной, 2-й Береговой, 35 лет Советской Армии, 5-й Восточной и Луганской.

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