В одном из округов Омска отключили воду

Два дня, 10 и 11 июля, на водопроводных сетях Центрального округа будут менять запорную арматуру. Сегодня, 11 июля, отключат холодное водоснабжение на улицах Омской, Нейбута, Хмельницкого, Звездова, Съездовской, 20 лет РККА, 14-я Линия, 5-я Северная, Масленникова, Худенко. Без воды жители останутся на сутки — с 00:00 до 23:00.

ОАО «ОмскВодоканал» сообщает, что питьевую воду омичам будут подвозить в автоцистернах:

с 10:00 до 12:00 — Звездова, 132а; с 12:15 до 14:00 — Худенко, 3; с 14:15 до 19:00 — Нейбута, 66; с 19:10 до окончания работ — Омская, 136/1.