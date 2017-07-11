В Уфе несколько десятков домов 12 июля останутся без воды
УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении воды в домах 12 июля в двух районах башкирской столицы
УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении воды в домах 12 июля в двух районах башкирской столицы
В Октябрьском районе, с 10 часов 12 июля до 4 часов 13 июля горячая и холодная вода будет отключена по адресам:
В Советском районе в этот же день, с 10.30 до 18.30 холодную воду отключат в следующих домах: