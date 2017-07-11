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06:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе несколько десятков домов 12 июля останутся без воды

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении воды в домах 12 июля в двух районах башкирской столицы из-за проведения ремонтных работ.

В Октябрьском районе, с 10 часов 12 июля до 4 часов 13 июля горячая и холодная вода будет отключена по адресам:

  • ул. Гагарина, 23, 25, 29, 31;.
  • ул. Рыльского, 8/2, 10/1, 12/1, 12/2, 14/1;.
  • ул. Б. Бикбая, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27, 27/1, 29, 31, 33.

В Советском районе в этот же день, с 10.30 до 18.30 холодную воду отключат в следующих домах:

  • ул. Белякова, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78а, 80;.
  • ул. Миасская, 42б, 44, 46, 48, 51, 53;.
  • ул. Антонова, 43, 46а, 48, 50, 52;.
  • ул. Карла Маркса, 102, 104, 104а;.
  • ул. Свидерского, 3, 5;.
  • ул. Пермская, 1, 2, 4.
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