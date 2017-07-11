Правительство ограничило закупки аппаратуры ГЛОНАСС из-за рубежа
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU —
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU —
Постановлением правительства от 26 сентября 2016 года утверждён перечень отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска при закупках для государственных и муниципальных нужд.
«Подписанным постановлением этот перечень дополнен аппаратурой ГЛОНАСС и устройствами электрической сигнализации, электрооборудованием для обеспечения безопасности или управления движением. Это обусловлено тем, что в России разработаны и освоены в серийном производстве микросхемы и модули для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, налажен выпуск светосигнального оборудования и его частей с характеристиками, не уступающими зарубежным аналогам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что принятое решение направлено на повышение конкурентоспособности российской продукции, снижение зависимости отечественного рынка от импортных товаров в сфере обеспечения безопасности и управления движением, развитие рынка микроэлектронной продукции.