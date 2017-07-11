В Казахстане растет количество сделок в сфере недвижимости — МНЭ РК

В целом количество сделок купли-продажи жилья в январе-июне 2017 года составило 111 848. В свою очередь, в июне 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 21 668, по сравнению с предыдущим месяцем увеличившись на 7,8 процента. Рост по сравнению с июнем 2016 года составил 26,3 процента. Наибольший прирост к маю 2017 года зафиксирован в Жамбылской области — 20,2 процента. К июню 2016 года — в Астане — на 36,4 процента.