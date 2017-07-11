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07:33 (мск), источник: Tengrinews

В Казахстане растет количество сделок в сфере недвижимости — МНЭ РК

Количество сделок купли-продажи жилья за январь-июнь 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 27,3 процента, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства национальной экономики Казахстана.

Источник: Tengrinews

В целом количество сделок купли-продажи жилья в январе-июне 2017 года составило 111 848. В свою очередь, в июне 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 21 668, по сравнению с предыдущим месяцем увеличившись на 7,8 процента. Рост по сравнению с июнем 2016 года составил 26,3 процента. Наибольший прирост к маю 2017 года зафиксирован в Жамбылской области — 20,2 процента. К июню 2016 года — в Астане — на 36,4 процента.

Также отмечается, что информация подготовлена на основании данных Минюста РК.

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