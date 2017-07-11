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07:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В офисе терпящего крах банка «Югра» во Владивостоке выстроились очереди за консультациями

Банк России ввел внешнее управления и мораторий на удовлетворение требований кредиторов (ФОТО).

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Владивосток, 11 июля, PrimaMedia.

После того как Центробанк РФ передал управление банком «Югра» временной администрации и ограничил выплаты его кредиторам, офисы банка перешли в консультативный режим работы. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia, во владивостокском офисе на проспекте Острякова утром во вторник, 11 июля, выстроилась большая очередь вкладчиков.

Как и следовало ожидать, их интересовало, где теперь они могут получить деньги со своих счетов. 11 июля банк ограничился двумя часами работы, в течение которых давал посетителям консультации о судьбе их вкладов.

Как ранее сообщал ЦБ РФ, в связи с неустойчивым финансовым положением ПАО банк «ЮГРА» и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России возложил с 10 июля 2017 года на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.

«Одновременно Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО банк «ЮГРА» сроком на три месяца. Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Выплаты вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», — говорится в релизе Центробанка.

Как пишет «Интерфакс», банк «Югра», основным собственником которого является бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге «Интерфакс-100». На 1 июня физлица держали в банке вклады на сумму 181,5 млрд рублей, из которых потенциальные выплаты вкладчикам оцениваются в 169,2 млрд рублей.

Президент банка «Югра» Алексей Нефедов заявил «РИА Новости», что доводы ЦБ о выводе активов он считает несостоятельными.

«Я хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы, все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории Российской Федерации», — заявил он.

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