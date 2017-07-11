В Омске в ход ремонта дорог вмешалась погода

Прошедшие в Омске ливни внесли свои коррективы в ход дорожного ремонта. Работы вчера велись только на Красноярском тракте и на улице Нефтезаводской.

Укладка асфальтобетонной смеси выполнялась в ночное время под контролем организаций, осуществляющих строительный надзор с соблюдением необходимых технологий. Участки, на которых велись работы, будут проверены дополнительно. В случае выявления недочетов они будут устраняться за счет подрядчика.