Ирек Ялалов извинился перед жителями города за предоставленные неудобства

По его словам, ситуация с дорогами в городе становится менее напряженной и с каждым днем будет улучшаться все больше и больше. Он также похвалил уфимцев за терпение.

— Этот год можно считать переломным. Уже пошли отклики о программе «Безопасные дороги», они по большей части позитивные. Хотя раньше было много негатива. Сейчас люди начали понимать, что перекрытие дорог важно для города и развития его инфраструктуры. Просто пришло понимание. Я хочу сто раз попросить прощения перед жителями нашего города за предоставленные неудобства. Но все города, которые развиваются, иногда терпят временные неудобства. Мы стараемся поднимать наш город в меру своих компетенций и возможностей, — отметил Ялалов.