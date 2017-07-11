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07:50 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов извинился перед жителями города за предоставленные неудобства

Сегодня на оперативном совещании в мэрии города сити-менеджер Ирек Ялалов завел разговор об уфимских дорогах.

По его словам, ситуация с дорогами в городе становится менее напряженной и с каждым днем будет улучшаться все больше и больше. Он также похвалил уфимцев за терпение.

— Этот год можно считать переломным. Уже пошли отклики о программе «Безопасные дороги», они по большей части позитивные. Хотя раньше было много негатива. Сейчас люди начали понимать, что перекрытие дорог важно для города и развития его инфраструктуры. Просто пришло понимание. Я хочу сто раз попросить прощения перед жителями нашего города за предоставленные неудобства. Но все города, которые развиваются, иногда терпят временные неудобства. Мы стараемся поднимать наш город в меру своих компетенций и возможностей, — отметил Ялалов.

Ирек Ялалов также отметил, что к настоящему моменту в порядок приведено 29 улиц, на следующий год планируется отремонтировать 43 улицы.

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