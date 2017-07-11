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08:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Борис Дубровский оценил стенд РМК на ИННОПРОМе

Экскурсию провел Алтушкин.

Стенд РМК, которая принимает участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, посетил глава Южного Урала Борис Дубровский.

Председатель совета директоров компании Игорь Алтушкин продемонстрировал гостю горнодобывающие и металлургические предприятия, представленные на стенде с помощью технологий виртуальной реальности. Особое внимание Борис Дубровский уделил челябинским активам РМК, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе группы компаний.

Следует отметить, что на выставке ИННОПРОМ-2017, которая проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, Русская медная компания представила бизнес-концепцию «Умная медь». Она включает в себя инновационный подход ко всем аспектам производства и корпоративной социальной ответственности.

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