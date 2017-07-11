Борис Дубровский оценил стенд РМК на ИННОПРОМе
Экскурсию провел Алтушкин.
Экскурсию провел Алтушкин.
Стенд РМК, которая принимает участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, посетил глава Южного Урала Борис Дубровский.
Председатель совета директоров компании Игорь Алтушкин продемонстрировал гостю горнодобывающие и металлургические предприятия, представленные на стенде с помощью технологий виртуальной реальности. Особое внимание Борис Дубровский уделил челябинским активам РМК, сообщили «Уралинформбюро» в
Следует отметить, что на выставке ИННОПРОМ-2017, которая проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, Русская медная компания представила