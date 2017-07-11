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09:02 (мск), источник: Sputnik.by

Квартира в жестком ретро-стиле: как снять жилье и не сойти с ума

Колумнист Sputnik Юлия Балакирева решила поменять съемные апартаменты в Минске и после долгих выборов между «дизайном от Никиты Хрущева» и «квартирой с хорошей энергетикой» написала об этом колонку.

Источник: Sputnik.by

Самое сложное время для переезда — лето. Поверьте мне на слово. А еще лучше запомните, и не вздумаете проверять.

Парни и девушки, которые только поступили в вузы, как и полагается ответственным первокурсникам, начинают искать жилье заранее. А собственники, потирая руки, видят в этом возможность заработать.

Вы не представляете, как скачут летом цены на квадратные метры. Еще в 20-х числах июня можно было снять хорошую квартиру с евроремонтом за 200 долларов по курсу. А в начале июля за эту сумму уже можно было отыскать только «бабушатник».

Я «везунчик» по жизни и, как можно догадаться, переезд у меня в очередной раз выпал на летний период.

Вы соображаете, какой сейчас спрос на жилье?

Поиски квартиры в любое время для меня мука. В людях я не разбираюсь, поэтому еще на заре туманной юности пришлось соседствовать и с неуживчивыми бабушками, и с соседями, зацикленными на чистоте. Посему в этот раз заходила на сайты с объявлениями с такой гримасой, будто только что съела лимон, и с такой требовательностью, будто выбираю не временное пристанище, а мужа.

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Первая же хозяйка квартиры, которой позвонила, оказалась мягко говоря странной (я же говорила, что мне не везет). Приглянулось мне однушка, которая располагалась в моем любимом районе, но снять ее сразу, то есть день в день, я не могла. Поэтому предложила квартиросдатчице подождать два дня, зато жилье я сниму точно. Но та почему-то стала мне хамить.

«Девушка, вы что, совсем не “алле”? Вы вообще соображаете, какой сейчас спрос на жилье? Да я ее сдам сегодня же», — пошла в атаку собеседница.

Спрос-то большой, вот только объявление висело уже несколько дней, но квартира пустовала. Не в хозяйке ли дело?

В следующий раз мне снова «повезло». Сдавалась однушка в Серебрянке. До работы, конечно, далековато, зато обставлена квартира хорошо, да и цена приемлемая — 200 у.е., рассуждала я, набирая телефонный номер хозяйки. В моей голове уже рисовались красочные картинки, как вместе с коллегами и друзьями отмечаю новоселье, но стоило мне начать разговор и все испарилось.

«Расскажите о себе: сколько вам лет, работаете — учитесь?», — спрашивал немолодой голос.

Особенно хозяйку интересовало мое семейное положение. Почему-то она хотела сдать квартиру только незамужней девушке. Странно, думала я, ведь то, что девушка одинока, еще не означает, что она будет находиться в этой квартире одна. Как выяснилось — будет. За квартиросъемщиком собиралась приглядывать подруга хозяйки, чья квартира находится как раз напротив.

Такую свою обеспокоенность собеседница объяснила тем, что предлагает жилье впервые (в чем я сомневаюсь), и очень боится за сохранность ремонта и мебели.

«Сегодня посмотреть жилье придут восемь человек, а завтра — пять. Я всех записываю, потом буду выбирать кандидата, который мне больше всего приглянется», — хвасталась в трубку собеседница.

Пенсионерка решила извлечь еще дивидендов из ажиотажного спроса: на следующий день цена на квартиру поднялась на 50 рублей. Но за такую стоимость я уже могла снять что-то получше и без пристального внимания к моей личной жизни.

Одын, совсем одын

Через неделю поисков у меня появилась легкая паника. Квартиры, которые предлагались, внешне мне не нравились. А по мере приближения августа цены начали расти, как на дрожжах. Предчувствуя, что мне придется отдавать ползарплаты на аренду жилья, я загрустила.

Не раскинуть в этой ситуации мне помогали разве что веселые объявления, которые арендодатели, по всей видимости, писали на полном серьезе.

«Сдам уютную 1-комнатную квартиру с хорошей энергетикой для комфортного проживания», — уговаривал один квартиросдатчик.

Похоже, кроме хорошей энергетики, в этом жилье больше ничего не было.

«Предлагаю квартиру предположительно молодой семье по договору аренды», — вторил второй. А если «молодая семя» будет не совсем молода?

«От подъезда до метро 3 минуты пешком», — уверял другой хозяин.

А если проверю?

«Соседей по лестничной площадке один», — было написано в объявлении.

Интересно, не держит этот сосед у себя в квартире какой-нибудь… гарем?

Хотя некоторые объявления были веселыми. Их авторов можно понять: сдать «убитую» квартиру поможет разве что чувство юмора.

«2-комнатная в жестком ретро-стиле, дизайн от Никиты Хрущева! Но уже в обновленной версии!», — писал один собственник.

«Ремонт не евро, но и не бабушатник», — честно убеждал другой.

Стиралка с музыкой

Тем не менее, мне показалось, что нынешняя ситуация гораздо лучше, чем была в 2012-м, когда я только перебиралась в Минск и искала первую схемную квартиру. Хозяева, а иногда и квартиранты устраивали аукционы. Кто больше давал, того и заселяли. И ажиотаж на жилье был сумасшедшим.

Чтобы как-то отвлечься от «убитых» бабушкиных квартир я, конечно же, заглядывала в объявления жилья премиум-класса. Самый дорогой вариант, который нашла в интернете, стоил 1 500 у.е. в месяц. Это была однушка в центре города, в которой была не только барная стойка и душ для интимной гигиены, но и стиральная машина с музыкой (по крайней мере, так утверждал хозяин жилища). Я даже представила, как техника стирает мое темное белье (вместе с серыми буднями) под произведения Вивальди. Хотя, возможно, просто объявление было составлено не совсем грамотно и ввиду имелись отдельно стиралка и музыкальное оборудование.

Сдают жилье и в легендарных зданиях столицы, например, в «воротах Минска». Цена вопроса — всего 400 долларов в месяц. Наверное, стиралка без музыки.

Счастью быть

Несмотря на все мучения все же я нашла свою квартирку. Двушка в двух остановках от метро с евроремонтом — и все это за 230 долларов. Впервые за все годы жизни в Минске хозяйка заключила со мной договор.

Если честно, первое время не могла поверить своему счастью и искала подвох. Но его вроде нет. А на мой вопрос: «почему так дешево?», женщина ответила: «А я не хочу, чтобы люди отдавали последние деньги на съемное жилье. Сама через это прошла».

Что ж, ради этих слов стоило неделями обзванивать алчных бабушек из Серебрянки и терпеть хамство от аредодателей из района моей мечты.

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