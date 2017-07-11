Путин «выбил» зарплату для 66 работников нижнетагильского завода

Источник: УралИнформБюро

Работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, за которых вступился президент РФ Владимир Путин, частично выплатили долги по зарплате. 66 специалистам перечислили свыше 5,4 миллиона рублей. Сегодня деньги выдавать продолжат, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, сегодня данная работа будет продолжена.

Руководство предприятия ранее, находящегося в стадии банкротства, задолжало 195 работникам около 13 миллионов рублей.

Сотрудники завода направили жалобу Путину в ходе «прямой линии» с президентом. Глава государства во время визита в Екатеринбург передал обращение врио губернатора Среднего Урала Евгению Куйвашеву. На завод немедленно были направлены члены областного правительства — министр промышленности Сергей Пересторонин и глава Минстроя Михаил Волков. Также в Нижний Тагил прибыли представители прокуратуры.