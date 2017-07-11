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09:14 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирская область резко увеличила объем экспорта в Китай

Объем новосибирского экспорта составил $662,19 млн.

По итогам пяти месяцев 2017 года экспорт товаров из Новосибирской области превысил импорт на $18,34 млн. Статистику внешнеторговых операций опубликовало Сибирское таможенное управление.

По данным таможенников, объем новосибирского экспорта составил $662,19 млн, импорта — $643,87 млн. Этот показатель значительно превышает результат аналогичного периода прошлого года. Тогда экспорт достигал $520,28 млн, импорт — $502,65 млн.

По итогам января-мая этого года крупнейшим торговым партнером Новосибирской области остается Китай. На него приходится $184,98 млн экспорта и $285,1 млн импорта региона.

Таким образом, объем экспортных операций новосибирских компаний с китайскими уже превысил результат всего 2016 года. В прошлом году Китай приобрел новосибирских товаров на $164,56 млн, продав региону собственных на $611,16 млн.

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