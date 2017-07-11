Новосибирская область резко увеличила объем экспорта в Китай

По итогам пяти месяцев 2017 года экспорт товаров из Новосибирской области превысил импорт на $18,34 млн. Статистику внешнеторговых операций опубликовало Сибирское таможенное управление.

По данным таможенников, объем новосибирского экспорта составил $662,19 млн, импорта — $643,87 млн. Этот показатель значительно превышает результат аналогичного периода прошлого года. Тогда экспорт достигал $520,28 млн, импорт — $502,65 млн.

По итогам января-мая этого года крупнейшим торговым партнером Новосибирской области остается Китай. На него приходится $184,98 млн экспорта и $285,1 млн импорта региона.