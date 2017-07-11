Новосибирская область резко увеличила объем экспорта в Китай
Объем новосибирского экспорта составил $662,19 млн.
Объем новосибирского экспорта составил $662,19 млн.
По итогам пяти месяцев 2017 года экспорт товаров из Новосибирской области превысил импорт на $18,34 млн. Статистику внешнеторговых операций опубликовало Сибирское таможенное управление.
По данным таможенников, объем новосибирского экспорта составил $662,19 млн, импорта — $643,87 млн. Этот показатель значительно превышает результат аналогичного периода прошлого года. Тогда экспорт достигал $520,28 млн, импорт — $502,65 млн.
По итогам
Таким образом, объем экспортных операций новосибирских компаний с китайскими уже превысил результат всего 2016 года. В прошлом году Китай приобрел новосибирских товаров на $164,56 млн, продав региону собственных на $611,16 млн.