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09:26 (мск), источник: "Российская газета"

Новак назвал сроки запуска ТЭС в Крыму

Министр энергетики РФ Александр Новак назвал сроки запуска в эксплуатацию строящихся ТЭС в Крыму. По его словам, первые блоки ТЭС, куда сейчас поставлены турбины, заработают в первом квартале 2018 года. Это произойдет независимо от возможного отзыва турбин.

Источник: Reuters

— Проект будет в любом случае реализован, так как нам необходимо строительство генерации, — сообщил министр ТАСС. — Компании реализуют с теми техническими решениями, которые были приняты. Первые блоки в первом квартале 2018 года будут запущены.

Напомним, компания «Технопромэкспорт» («дочка» «Ростеха») закупила четыре комплекта турбин SGT5−2000E для крымских энергообъектов на вторичном рынке, а затем модернизировала их силами российских заводов и инжиниринговых компаний. В свою очередь, немецкая компания Siemens создала специальную рабочую группу, которая проверит информацию о поставке ее оборудования в Крым.

Строительство двух тепловых электростанций по 470 мегаватт каждая и стоимостью 49 миллиардов рублей предусмотрено федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя до 2020 года». Они увеличат собственную генерацию Крыма до 1350 мегаватт.

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