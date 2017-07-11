Новак назвал сроки запуска ТЭС в Крыму

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— Проект будет в любом случае реализован, так как нам необходимо строительство генерации, — сообщил министр ТАСС. — Компании реализуют с теми техническими решениями, которые были приняты. Первые блоки в первом квартале 2018 года будут запущены.

Напомним, компания «Технопромэкспорт» («дочка» «Ростеха») закупила четыре комплекта турбин SGT5−2000E для крымских энергообъектов на вторичном рынке, а затем модернизировала их силами российских заводов и инжиниринговых компаний. В свою очередь, немецкая компания Siemens создала специальную рабочую группу, которая проверит информацию о поставке ее оборудования в Крым.