Российские туристы бегут от плохой погоды в Крым и Сочи

В этом году отпускной сезон совпал с не очень благоприятной погодой в центральной части России, что повлияло на изменение интересов российских туристов. К такому выводу пришли эксперты международного туристического метапоиска Momondo, проанализировав спрос на поездки среди самостоятельных путешественников. Для сравнения были взяты первая неделя июля и последняя неделя июня, когда Гидрометцентр объявил, что лета в этом году можно уже не ждать. За этот период спрос сразу вырос почти на 20 процентов.