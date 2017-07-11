Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
В Анапе произошла трагедия во время катания на катамаране
В России массово закрываются агентства недвижимости
26-летняя модель выглядит на 50 лет из-за редкой аномалии (фото)
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Рогозин высмеял подарок МИД Украины генсеку ООН – СМИ
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
09:57 (мск), источник: "Российская газета"

Российские туристы бегут от плохой погоды в Крым и Сочи

В этом году отпускной сезон совпал с не очень благоприятной погодой в центральной части России, что повлияло на изменение интересов российских туристов. К такому выводу пришли эксперты международного туристического метапоиска Momondo, проанализировав спрос на поездки среди самостоятельных путешественников. Для сравнения были взяты первая неделя июля и последняя неделя июня, когда Гидрометцентр объявил, что лета в этом году можно уже не ждать. За этот период спрос сразу вырос почти на 20 процентов.

Источник: "Российская газета"

Наиболее заметен рост интереса, естественно, к пляжным направлениям. Так, Симферополь, от которого легко доехать до крымского побережья, прибавил почти 19 процентов, а Адлер — 29 процентов. Еще один российский курорт, оказавшийся в топе — Анапа, также продемонстрировал положительную динамику (плюс 28 процентов).

Не утихает интерес россиян и к Таиланду. Бангкок, несмотря на дожди там в это время года, прибавил 24 процента. Сразу за ним расположилась Анталия, которая стала популярнее почти на треть. В топ попали и любимые нашими соотечественниками курортные города на юге Европы — болгарский Бургас (плюс 6 процентов) и черногорский Тиват (11 процентов).

Представитель Momondo в России Ирина Рябовол рассказала, что интерес к Бургасу, который возглавил десятку самых популярных запросов июня, вырос сразу на 94 процента. В прошлом году в это время также лидировали пляжные направления, но предпочтение отдавалось тем, что находятся на территории России — Симферополь и Сочи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Американский школьник получил номер главы Пентагона из-за утечки в СМИ
СМИ узнали об ответе России на изъятие дипсобственности в США
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
США распространили в ООН резолюцию по новым санкциям против КНДР
«Ъ»: ОБСЕ впервые в истории осталась без руководства
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
Школьник из США позвонил шефу Пентагона и взял у него интервью
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
В Петербурге мошенник продал несуществующую квартиру в новостройке
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь