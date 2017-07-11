Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
"Я уничтожен": экс-президент Франции об откровениях экс-спутницы
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Рытье окопов на переднем крае: ДНР о срочниках в ВСУ на Донбассе
Трамп призвал РФ оставить деятельность на Украине
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
09:58 (мск), источник: ТАСС

Жителей Екатеринбурга не будут штрафовать за отказ от оплаты ремонта фасадов домов к ЧМ

В администрации города сообщили, что будут вести с горожанами «разъяснительную работу».

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга не будет штрафовать жителей города за отказ платить за ремонт фасадов жилых домов к чемпионату мира по футболу 2018 года, но будет вести с ними «разъяснительную работу», объясняя, почему отремонтировать фасады к ЧМ-2018 будет правильным. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

В воскресенье, 9 июля, президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым сообщил, что ему во время «Прямой линии» пожаловались жители Екатеринбурга на то, что их заставляют платить за ремонт фасадов домов, которые стоят по маршруту движения гостей во время предстоящего ЧМ-2018 по футболу. Путин поручил Куйвашеву оценить, насколько это законно.

«Мы предлагаем горожанам совместными усилиями навести порядок и красоту. Мы рекомендуем — собственники принимают решение и реализуют этот первозданный архитектурный облик в том виде, в котором его задумывал автор. Вместо штрафных санкций будем вести разъяснительную работу, почему это правильно и почему это красиво», — сказал собеседник агентства.

После этого депутаты городской думы Екатеринбурга предложили создать инвестиционную программу по ремонту фасадов жилых домов к чемпионату мира по футболу 2018 года. По словам депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Сергина, по такому же принципу ремонтировали фасады Екатеринбурга к саммиту ШОС в 2009 году. Тогда был организован ремонт фасадов и благоустройство прилегающих территорий на 343 объектах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
СМИ: школьник узнал номер телефона шефа Пентагона и взял у него интервью
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
СМИ узнали об ответе России на изъятие дипсобственности в США
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
США распространили в ООН резолюцию по новым санкциям против КНДР
«Ъ»: ОБСЕ впервые в истории осталась без руководства
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
Школьник из США позвонил шефу Пентагона и взял у него интервью
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
В Петербурге мошенник продал несуществующую квартиру в новостройке
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь