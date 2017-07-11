Жителей Екатеринбурга не будут штрафовать за отказ от оплаты ремонта фасадов домов к ЧМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга не будет штрафовать жителей города за отказ платить за ремонт фасадов жилых домов к чемпионату мира по футболу 2018 года, но будет вести с ними «разъяснительную работу», объясняя, почему отремонтировать фасады к ЧМ-2018 будет правильным. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

В воскресенье, 9 июля, президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым сообщил, что ему во время «Прямой линии» пожаловались жители Екатеринбурга на то, что их заставляют платить за ремонт фасадов домов, которые стоят по маршруту движения гостей во время предстоящего ЧМ-2018 по футболу. Путин поручил Куйвашеву оценить, насколько это законно.

«Мы предлагаем горожанам совместными усилиями навести порядок и красоту. Мы рекомендуем — собственники принимают решение и реализуют этот первозданный архитектурный облик в том виде, в котором его задумывал автор. Вместо штрафных санкций будем вести разъяснительную работу, почему это правильно и почему это красиво», — сказал собеседник агентства.