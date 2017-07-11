Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова опубликовала "запретное" фото с Жанной Фриске
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
В Анапе произошла трагедия во время катания на катамаране
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Отмечающий 60-летие Юрий Стоянов пообещал зрителям новое шоу
Джереми Реннер сломал обе руки на съемках
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
Общежития могут заменить молодежными кооперативами
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
11:27 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье создается инфраструктура для резидента ТОР «Михайловский»

В ТОР «Михайловский» создаются объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, газоснабжения, коммунальной инфраструктуры за счет средств федерального и регионального бюджетов. Дороги вдоль границ земельных участков ООО «Русагро-Приморье» пройдут в районе сел Ленинское, Абрамовка и Дубки в Михайловском районе. Срок сдачи — осень 2017 года. Работы уже идут в районе села Абрамовка.

Источник: Вести Приморье

В настоящий момент на объекте работают геодезисты, там, где они уже проложили профиль дороги, идет активная отсыпка земполотна. Будут построены три автомобильные дороги протяженностью 0,9, 2,1 и 1,6 километров. Расчетная скорость движения по ним составит 70 километров в час. По проекту дороги будут двухполосные с асфальтобетонным покрытием.

Отметим, что в 2017 году в Приморском крае будет построено 25 километров дорог к объектам территории опережающего развития. Работы на участках в районах сел Меркушевка, Зима-Южное и Некруглово уже идут.

Также для создания инженерной инфраструктуры Корпорация развития Дальнего Востока в рамках договора с АО «ДРСК» завершает работы по проектированию подстанций «Дубки» и «Ленинское» для дальнейшего обеспечения электросетевой инфраструктурой резидента «Русагро-Приморье» в ТОР «Михайловский». К выполнению строительно-монтажных работ планируется приступить в третьем квартале, завершение работ запланировано в 4 квартале текущего года.

Напомним, ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. Это мощный сельскохозяйственный кластер, действующий на территории Михайловского, Спасского и Черниговского районов Приморского края. На сегодняшний день резидентами ТОР «Михайловский» являются семь компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 45 миллиардов рублей с перспективой создать более двух тысяч рабочих мест.

Планируется, что производство свинины в крае через три года увеличится в 12 раз в Приморье. Сейчас компания «РусАгро» строит свинокомплекс на 70 тысяч голов в селе Дубки. Всего компания намерена построить 10 таких свинокомплексов. Ещё один резидент ТОР — компания «Мерси-трейд» — ведет строительство свинокомплексов общей мощностью 540 тысяч голов в год.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Боевики ИГ объявили о гибели аль-Багдади
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
Amnesty: сражения за Мосул привели к гуманитарной катастрофе
«Ъ»: ОБСЕ впервые в истории осталась без руководства
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
Школьник из США позвонил шефу Пентагона и взял у него интервью
Спорт
Лукаку сравнил Ибрагимовича с матерью: трансферные новости "Манчестер Юнайтед" официально завершил трансферную сагу имени Ромелу Лукаку и Уэйна Руни и уже готов попрощаться с Антони Марсьялем
Авто
Самая крутая (и умная) Audi: онлайн трансляция премьеры новой A8 Сегодня в Барселоне рассекретят новый представительский седан Audi A8. Похоже, будет бомба. Поэтому рекомендуем следить за прямым репортажем. Наш корреспондент уже на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль Звезда сериала «Универ» призналась, что продюсеры ей не доверяли
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Переселенцам из хрущевок дадут 20% скидку по льготной ипотеке
В сделках с новостройками будут использовать блокчейн
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь