В Приморье создается инфраструктура для резидента ТОР «Михайловский»

Источник: Вести Приморье

В настоящий момент на объекте работают геодезисты, там, где они уже проложили профиль дороги, идет активная отсыпка земполотна. Будут построены три автомобильные дороги протяженностью 0,9, 2,1 и 1,6 километров. Расчетная скорость движения по ним составит 70 километров в час. По проекту дороги будут двухполосные с асфальтобетонным покрытием.

Отметим, что в 2017 году в Приморском крае будет построено 25 километров дорог к объектам территории опережающего развития. Работы на участках в районах сел Меркушевка, Зима-Южное и Некруглово уже идут.

Также для создания инженерной инфраструктуры Корпорация развития Дальнего Востока в рамках договора с АО «ДРСК» завершает работы по проектированию подстанций «Дубки» и «Ленинское» для дальнейшего обеспечения электросетевой инфраструктурой резидента «Русагро-Приморье» в ТОР «Михайловский». К выполнению строительно-монтажных работ планируется приступить в третьем квартале, завершение работ запланировано в 4 квартале текущего года.

Напомним, ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. Это мощный сельскохозяйственный кластер, действующий на территории Михайловского, Спасского и Черниговского районов Приморского края. На сегодняшний день резидентами ТОР «Михайловский» являются семь компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 45 миллиардов рублей с перспективой создать более двух тысяч рабочих мест.