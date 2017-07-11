В Омске держатся самые низкие по Сибири цены на продукты
Руководитель Омскстата Елена Шорина провела
Руководитель Омскстата Елена Шорина провела
По словам Шориной, индекс инфляции в регионе за первые 6 месяцев года составил 102,1%, что стало наименьшим показателем с 1991 года.
Цены на продукты за первое полугодие выросли на 3,5%, на услуги — на 1,9%, непродовольственные товары подорожали на полпроцента. Заметнее всего подорожал картофель и другие овощи, а также фрукты.
При этом основной скачок цен произошел в июне — всего за месяц продукты подорожали на 2,4%. Однако, если не считать плодоовощную продукцию, остальные продукты подорожали на 0,3%.
Интересно, что Омская область продолжает оставаться регионом с самым низким уровнем цен, даже несмотря на их высокий рост — в регионе остаются минимальными цены на 17
При этом ситуация с овощами в Омске кардинально изменилась уже в первых числах июля. Как рассказала Елена Шорина, за неделю подешевели картофель (на 8,4%), капуста (на 4,2%), лук (на 3,4%), свежие помидоры (на 13,3%) и огурцы (на 10,5%).