В Омске держатся самые низкие по Сибири цены на продукты

По словам Шориной, индекс инфляции в регионе за первые 6 месяцев года составил 102,1%, что стало наименьшим показателем с 1991 года.

Цены на продукты за первое полугодие выросли на 3,5%, на услуги — на 1,9%, непродовольственные товары подорожали на полпроцента. Заметнее всего подорожал картофель и другие овощи, а также фрукты.

При этом основной скачок цен произошел в июне — всего за месяц продукты подорожали на 2,4%. Однако, если не считать плодоовощную продукцию, остальные продукты подорожали на 0,3%.

Интересно, что Омская область продолжает оставаться регионом с самым низким уровнем цен, даже несмотря на их высокий рост — в регионе остаются минимальными цены на 17 социально-значимых продуктов из 25.