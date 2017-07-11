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10:00 (мск), источник: Ежедневник.by

В Минске намерены улучшить качество питьевой водопроводной воды

Об этом сообщил директор коммунального унитарного производственного предприятия «Минскводоканал» Олег Аврутин в ходе оперативного совещания в Мингорисполкоме.

Источник: Ежедневник.by

«Инвестиционное развитие “Минскводоканала” предусматривает техническое перевооружение производств, внедрение прогрессивных технических, технологических, экологических, энергосберегающих мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг и снижение затрат, — уточнил Аврутин. — В настоящее время предприятие реализует мероприятия по обеспечению населения Минска питьевой водой улучшенных органолептических свойств. По заказу предприятия разработана предпроектная документация по объекту реконструкции сооружений хлорного хозяйства с применением хлорида натрия на очистной водопроводной станции. Реализация проекта позволит полностью отказаться от применения опасного вещества хлора. Срок реализации — март 2018 года».

По состоянию на 1 июля 2017 г. на балансе «Минскводоканала» находится 3 065 км водопроводных сетей, в системе водоотведения — 1 854 км сетей. Предприятием эксплуатируется Вилейско-Минская водная система, которая включает десятки километров каналов. Ежегодно по каналу подается около 120 млн куб. м воды. Три четверти этого объема используется для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения и технического водоснабжения промышленных предприятий, оставшаяся часть идет на обводнение Свислочи и Слепянской водной системы.

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