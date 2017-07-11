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11:17 (мск), источник: VLADNEWS

Приморцам рассказали, что опасно есть

Список белорусских предприятий-нарушителей пополнился на 14 наименований.

Источник: VLADNEWS

Россельхознадзор Приморья рассказал о том, какие продукты белорусских комбинатов опасны для здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стало известно об очередных случаях выявления антибиотиков и потенциально опасных для здоровья человека микроорганизмов в продукции животного происхождения, поступающей с предприятий Белоруссии для реализации на территории РФ. В целях недопущения попадания такой продукции на территорию страны Россельхознадзор вынужден ввести с 11 июля 2017 года временные ограничения на поставки продукции со следующих белорусских предприятий:

1.филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат Скидельский» (Гродненская область) — повторное выявление в мясе птицы остатков тилмикозина, энрофлоксацина, а также ципрофлоксацина;.

2. ОАО «Александрийское» (Могилевская область) — повторное выявление в мясе птицы остатков энрофлоксацина;.

3. ОАО «Молочный мир» (Гродненская область) — повторное выявление в сухой молочной сыворотке остатков линкомицина.

Режим усиленного контроля введен в отношении еще 11 белорусских предприятий.

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