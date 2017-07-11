Десятки новосибирцев выстроились у закрытого банка «Югра»

Источник: Агентство «Москва»

Десятки новосибирцев выстроили у закрытого банка «Югра», об этом сообщает корреспондент «Вестей».

В Новосибирске у банка «Югра» два отделения — на Карла Маркса, 39 и на Красном проспекте, 33. Со вчерашнего дня отделения работают в консультационном режиме с 10 до 12. По сообщению корреспондента, у дверей банка стояли несколько десятков человек.

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На дверях отделения банка на Карла Маркса висят тексты пресс-релизов Агентства по Страхованию вкладов. Клиентам обещают, что АСВ начнет выплачивать деньги не позднее 24 июля.

Президент банка «Югра» Алексей Нефедов на запрос редакции РБК Новосибирск прокомментировал ситуацию:

«Мы не теряем уверенности и прикладываем все возможные усилия для того, чтобы возникшие вопросы были урегулированы с ЦБ в ближайшее время. Я также хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы, все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории Российской Федерации. Что касается отчетности банка, которая предоставлялась регулятору, то она соответствовала установленным нормам российской и международной финансовой отчетности. Все нормативы и требования к капиталу выполняются в полном объеме, банк обладает необходимой ликвидностью.

За последний месяц акционеры банка «Югра» в рекордно короткие сроки нашли средства для пополнения резервов по рекомендации ЦБ. Это доказывает высокую надёжность банка по выполнению своих обязательств перед кредиторами и клиентами.

Я хотел бы отметить, что собственник банка «Югра» Алексей Хотин планирует поддерживать банк до полного финансового оздоровления, главное, чтобы нам дали такую возможность.