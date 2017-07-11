Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Публикация о массовом расстреле в Чечне: главные факты и реакции
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
10:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Десятки новосибирцев выстроились у закрытого банка «Югра»

В Новосибирске у банка «Югра» два отделения — на Карла Маркса, 39 и на Красном проспекте, 33. Со 10 июля отделения работают в консультационном режиме с 10 до 12 часов.

Источник: Агентство «Москва»

Десятки новосибирцев выстроили у закрытого банка «Югра», об этом сообщает корреспондент «Вестей».

В Новосибирске у банка «Югра» два отделения — на Карла Маркса, 39 и на Красном проспекте, 33. Со вчерашнего дня отделения работают в консультационном режиме с 10 до 12. По сообщению корреспондента, у дверей банка стояли несколько десятков человек.

Читайте также
АСВ назвало дату начала выплат вкладчикам банка «Югра»

На дверях отделения банка на Карла Маркса висят тексты пресс-релизов Агентства по Страхованию вкладов. Клиентам обещают, что АСВ начнет выплачивать деньги не позднее 24 июля.

Президент банка «Югра» Алексей Нефедов на запрос редакции РБК Новосибирск прокомментировал ситуацию:

«Мы не теряем уверенности и прикладываем все возможные усилия для того, чтобы возникшие вопросы были урегулированы с ЦБ в ближайшее время. Я также хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы, все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории Российской Федерации. Что касается отчетности банка, которая предоставлялась регулятору, то она соответствовала установленным нормам российской и международной финансовой отчетности. Все нормативы и требования к капиталу выполняются в полном объеме, банк обладает необходимой ликвидностью.

За последний месяц акционеры банка «Югра» в рекордно короткие сроки нашли средства для пополнения резервов по рекомендации ЦБ. Это доказывает высокую надёжность банка по выполнению своих обязательств перед кредиторами и клиентами.

Я хотел бы отметить, что собственник банка «Югра» Алексей Хотин планирует поддерживать банк до полного финансового оздоровления, главное, чтобы нам дали такую возможность.

По информации «Ведомостей» инцидент может стать крупнейшим страховым случаем среди банковского сектора России, — за 5 месяцев количество привлеченных средств населения составило 181,3 млрд. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Шторм и гроза прошли над Новосибирском
СМИ узнали об ответе России на изъятие дипсобственности в США
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
США распространили в ООН резолюцию по новым санкциям против КНДР
«Ъ»: ОБСЕ впервые в истории осталась без руководства
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
Школьник из США позвонил шефу Пентагона и взял у него интервью
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
В России массово закрываются агентства недвижимости
Ставки по ипотеке упали до минимума
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь