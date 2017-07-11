Десятки новосибирцев выстроились у закрытого банка «Югра»
В Новосибирске у банка «Югра» два отделения — на Карла Маркса, 39 и на Красном проспекте, 33. Со 10 июля отделения работают в консультационном режиме с 10 до 12 часов.
В Новосибирске у банка «Югра» два отделения — на Карла Маркса, 39 и на Красном проспекте, 33. Со 10 июля отделения работают в консультационном режиме с 10 до 12 часов.
Десятки новосибирцев выстроили у закрытого банка «Югра», об этом сообщает корреспондент «Вестей».
В Новосибирске у банка «Югра» два отделения — на Карла Маркса, 39 и на Красном проспекте, 33. Со вчерашнего дня отделения работают в консультационном режиме с 10 до 12. По сообщению корреспондента, у дверей банка стояли несколько десятков человек.
На дверях отделения банка на Карла Маркса висят тексты
Президент банка «Югра» Алексей Нефедов на запрос редакции РБК Новосибирск прокомментировал ситуацию:
«Мы не теряем уверенности и прикладываем все возможные усилия для того, чтобы возникшие вопросы были урегулированы с ЦБ в ближайшее время. Я также хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы, все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории Российской Федерации. Что касается отчетности банка, которая предоставлялась регулятору, то она соответствовала установленным нормам российской и международной финансовой отчетности. Все нормативы и требования к капиталу выполняются в полном объеме, банк обладает необходимой ликвидностью.
За последний месяц акционеры банка «Югра» в рекордно короткие сроки нашли средства для пополнения резервов по рекомендации ЦБ. Это доказывает высокую надёжность банка по выполнению своих обязательств перед кредиторами и клиентами.
Я хотел бы отметить, что собственник банка «Югра» Алексей Хотин планирует поддерживать банк до полного финансового оздоровления, главное, чтобы нам дали такую возможность.
По информации «Ведомостей» инцидент может стать крупнейшим страховым случаем среди банковского сектора России, — за 5 месяцев количество привлеченных средств населения составило 181,3 млрд. рублей.