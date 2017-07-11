В июне стоимость продуктовой корзины в крае выросла на 5,3%

Больше всего в июне в Пермском крае подорожала свежая капуста. Ее стоимость выросла на 72%. На 40,8% стали дороже апельсины, а яблоки выросли в цене на 20,7%.



Также на 0,7−2,2% выросли цены на колбасные изделия и свинину, на 6,9% на охлажденную рыбу, на 0,3−1,8% молочная продукция, кроме сметаны и сгущенного молока.



На 23−24% подешевели свежие помидоры и огурцы. Окорочка куриные, кура охлажденная и мороженая, печень говяжья, свинина бескостная, мясокопчености снизились в цене на 0,9−2,5%. Зафиксировано снижение цен на 0,4−5,2% на консервы овощные и фруктово-ягодные, кофе натуральный в зернах и молотый, яйца куриные, отдельные виды кондитерских и хлебобулочных изделий, национальные сыры, брынзу, сыры сычужные твердые и мягкие, масло оливковое, макаронные и крупяные изделия, кетчуп.