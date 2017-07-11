Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
Публикация о массовом расстреле в Чечне: главные факты и реакции
В России массово закрываются агентства недвижимости
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
10:18 (мск), источник: Новости Перми

В июне стоимость продуктовой корзины в крае выросла на 5,3%

В прошлом месяце стоимость минимального набора продуктов питания в регионе составила 4217,4 рублей на человека.

Больше всего в июне в Пермском крае подорожала свежая капуста. Ее стоимость выросла на 72%. На 40,8% стали дороже апельсины, а яблоки выросли в цене на 20,7%.

Также на 0,7−2,2% выросли цены на колбасные изделия и свинину, на 6,9% на охлажденную рыбу, на 0,3−1,8% молочная продукция, кроме сметаны и сгущенного молока.

На 23−24% подешевели свежие помидоры и огурцы. Окорочка куриные, кура охлажденная и мороженая, печень говяжья, свинина бескостная, мясокопчености снизились в цене на 0,9−2,5%. Зафиксировано снижение цен на 0,4−5,2% на консервы овощные и фруктово-ягодные, кофе натуральный в зернах и молотый, яйца куриные, отдельные виды кондитерских и хлебобулочных изделий, национальные сыры, брынзу, сыры сычужные твердые и мягкие, масло оливковое, макаронные и крупяные изделия, кетчуп.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мужчины избили собутыльника и сняли с него новые кроссовки
СМИ узнали об ответе России на изъятие дипсобственности в США
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
США распространили в ООН резолюцию по новым санкциям против КНДР
«Ъ»: ОБСЕ впервые в истории осталась без руководства
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
Школьник из США позвонил шефу Пентагона и взял у него интервью
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Для переселенцев из хрущевок подготовили 4 тыс. квартир
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь